România intră într-o nouă etapă a politicii industriale, prin lansarea unui pachet amplu de măsuri de sprijin pentru investiții strategice, evaluat la aproximativ 5 miliarde de euro până în 2032. Inițiativa include 9 scheme de ajutor de stat și este considerată una dintre cele mai ambițioase intervenții publice din ultimii ani în zona dezvoltării industriale, arată EY România.

În contextul unei competiții tot mai intense în Europa Centrală și de Est, state precum Polonia, Cehia sau Ungaria au consolidat deja mecanisme rapide și predictibile de atragere a capitalului străin. România își propune să recupereze decalajul printr-un mix de finanțare nerambursabilă, sprijin pentru investiții mari și instrumente dedicate sectoarelor strategice.

Noua abordare vine într-un moment în care lanțurile valorice globale sunt reconfigurate sub presiunea crizelor recente, a tranziției energetice și a competiției tehnologice.

Pachetul guvernamental este construit în jurul a 9 scheme de ajutor de stat, gestionate în principal de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei, cu implicarea Băncii pentru Investiții și Dezvoltare.

Bugetul total alocat schemelor cu finanțare definită este de aproximativ 3,95 miliarde de euro, iar estimările extinse duc valoarea totală către 5 miliarde de euro.

Sebastian Popescu, Partener, coordonator al liniei de servicii de Consultanță în domeniul Granturilor și Stimulentelor, EY România: „Succesul depinde de implementare, în afară de design: experiența anterioară a Ministerului de Finanțe – 1,8 miliarde euro acordați, 36.000+ locuri de muncă generate – arată că România poate livra. Dar amploarea noului pachet impune fast-track administrativ real, coordonare interministerială și capacitate umană suplimentară – altfel, un pachet bine conceput riscă să rămână pe hârtie”.

Un element central al programului este introducerea unui mecanism dedicat investițiilor de mari dimensiuni, cu prag de peste 200 milioane de euro. Acest instrument este conceput pentru a atrage investiții „ancoră”, capabile să genereze ecosisteme industriale și să producă efecte de multiplicare în economie.

Domeniu strategic Descriere / obiectiv principal Tehnologii avansate și cercetare-dezvoltare Susținerea inovării, digitalizării și dezvoltării de tehnologii emergente cu impact economic ridicat Industrii cu emisii reduse și tehnologii „net-zero” Accelerarea tranziției verzi și reducerea amprentei de carbon în industrie Resurse minerale critice Valorificarea și procesarea resurselor strategice necesare industriei moderne Industrie de apărare Consolidarea capacităților industriale pentru securitate și autonomie strategică Dezvoltarea clusterelor industriale și reducerea deficitului comercial Sprijinirea lanțurilor valorice locale și diminuarea dependenței de importuri Programe pentru diaspora și antreprenori români Atragerea de capital, know-how și inițiativă antreprenorială în economia națională

Experiența anterioară a arătat că România a reușit să atragă investiții semnificative prin scheme de ajutor de stat. În ultimul deceniu, au fost acordate peste 1,8 miliarde de euro, generând investiții totale de circa 4,4 miliarde de euro și peste 36.000 de locuri de muncă.

Totuși, amploarea noului pachet ridică provocări legate de implementare: viteză administrativă, coordonare între instituții și capacitate operațională.

Unul dintre punctele critice este modul în care statul va reuși să gestioneze proiectele de peste 200 milioane de euro. În practică, investitorii internaționali nu iau decizii doar pe baza granturilor, ci mai ales în funcție de:

rapiditatea autorizării proiectelor

stabilitatea cadrului legislativ

accesul la infrastructură (energie, utilități, logistică)

În acest sens, sunt discutate soluții precum:

mecanisme de tip „fast-track” administrativ

termene clare pentru avize și autorizații

coordonare interministerială integrată

platforme unice pentru investitori strategici

O altă direcție importantă vizează orientarea finanțării către lanțuri industriale specifice, nu doar către categorii generale de activitate. Sunt vizate în mod special sectoare precum:

electronica și echipamentele avansate

industria chimică și farmaceutică

echipamente de transport și automotive de înaltă tehnologie

Se propune, de asemenea, corelarea sprijinului financiar cu impactul asupra balanței comerciale și integrarea furnizorilor locali în proiecte.

Pentru creșterea eficienței, sunt avute în vedere:

reducerea criteriilor de evaluare la indicatori esențiali

ferestre de depunere predictibile

scurtarea termenelor de analiză și plată

creșterea transparenței procesului decizional

Obiectivul este transformarea schemelor din instrumente complexe în mecanisme rapide și ușor de accesat.

Dacă este implementat eficient, pachetul de ajutor de stat ar putea contribui la repoziționarea României în lanțurile industriale europene, cu impact asupra: