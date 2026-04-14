Bruxellesul schimbă radical regulile pieței de oțel. Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic major privind protejarea industriei siderurgice europene, printr-o creștere semnificativă a taxelor vamale aplicate oțelului importat. Măsura are ca obiectiv reducerea presiunii exercitate de supraproducția globală și consolidarea competitivității producătorilor din UE.

Conform deciziei convenite între statele membre și Parlamentul European, taxele vamale la importurile de oțel vor fi majorate până la 50%, în timp ce volumul de oțel scutit de taxe va fi redus cu aproximativ 47%.

Noul cadru comercial prevede limitarea cotelor fără taxe la 18,3 milioane de tone anual, un nivel comparabil cu importurile înregistrate în anul 2013. Această reducere marchează o schimbare semnificativă față de actualul sistem, considerat insuficient pentru a proteja industria europeană.

Până în prezent, mecanismul UE permitea aplicarea unor taxe de 25% doar după depășirea cotelor de import. Acest sistem urmează să fie înlocuit complet, odată cu expirarea sa la finalul lunii iunie.

Noile reguli se vor aplica importurilor din toate statele non-UE, cu excepția țărilor din Spațiul Economic European: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de dezechilibrele pieței globale a oțelului. Uniunea Europeană susține că, începând cu 2013, piața a fost afectată de supracapacitate industrială, alimentată în principal de producția masivă din China.

China este acuzată că subvenționează puternic industria siderurgică, contribuind la producerea a peste jumătate din oțelul mondial, ceea ce a generat prețuri scăzute pe piața internațională și presiune asupra producătorilor europeni.

Oficialii europeni consideră că industria siderurgică reprezintă un sector strategic esențial pentru autonomia economică a Uniunii Europene.

Comisia Europeană a susținut că noile măsuri sunt necesare pentru a restabili echilibrul pieței și pentru a oferi stabilitate producătorilor europeni afectați de concurența globală.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a subliniat că sectorul siderurgic este vital pentru puterea industrială a Europei și că UE nu poate ignora efectele supraproducției globale.

Acordul reprezintă un compromis politic între instituțiile europene, însă nu este încă final. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie aprobat oficial de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European.

Dacă va fi adoptat, noul regim tarifar va deveni unul dintre cele mai restrictive instrumente comerciale implementate de UE în ultimii ani în domeniul metalurgiei.