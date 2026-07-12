Banca Mondială surprinde cu o decizie. Schimbarea are efecte asupra finanțărilor globale

Banca Mondială a anunțat o schimbare importantă a politicii sale de finanțare, renunțând la obiectivul care prevedea direcționarea a 45% din resursele anuale de creditare către proiecte cu beneficii climatice. Decizia a fost comunicată pe 29 iunie și vine în contextul presiunilor exercitate de administrația Donald Trump pentru reorientarea priorităților instituției. În același timp, instituția a decis să prelungească Planul de acțiune privind schimbările climatice, care urma să expire la 30 iunie.

Banca Mondială își modifică strategia de finanțare și renunță la obiectivul care stabilea ca 45% din resursele sale anuale de creditare să fie direcționate către proiecte cu beneficii climatice. Instituția a precizat că va înlocui sistemul bazat pe procente fixe cu o abordare orientată către rezultatele concrete ale investițiilor.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial publicat la 29 iunie. Instituția financiară internațională a explicat că va continua implementarea Planului de acțiune privind schimbările climatice (Climate Change Action Plan – CCAP), document care trebuia să expire la 30 iunie, însă va schimba modul în care sunt evaluate și prioritizate proiectele finanțate.

Schimbarea survine după o perioadă în care creditorul internațional s-a aflat sub presiunea administrației Trump, care a cerut renunțarea la obiectivele de creditare climatică introduse în 2023, în timpul administrației Biden. În locul unei ținte procentuale privind investițiile, instituția va pune accent pe impactul concret al proiectelor asupra dezvoltării economice și sociale.

Președintele instituției, Ajay Banga, și-a reorientat strategia către conceptul de „dezvoltare inteligentă”, care urmărește stimularea creării de locuri de muncă și a dezvoltării economice, păstrând în același timp beneficiile climatice acolo unde acestea sunt relevante. Printre exemplele invocate se numără agricultura rezistentă la secetă, infrastructura adaptată fenomenelor meteorologice extreme și proiectele de energie regenerabilă.

Conducerea instituției a anunțat că, la solicitarea Consiliului Executiv, Grupul Independent de Evaluare va realiza o analiză completă a Planului de acțiune privind schimbările climatice, adoptat inițial în cadrul ciclurilor strategice de câte cinci ani începând din 2016.

Totodată, instituția a renunțat și la obiectivul anterior, care prevedea direcționarea a 35% din resursele de creditare către proiecte legate de climă Oficialii au subliniat însă că interesul statelor beneficiare pentru astfel de investiții rămâne ridicat, ceea ce înseamnă că finanțarea proiectelor cu beneficii climatice va continua, chiar dacă nu va mai exista o țintă procentuală obligatorie.

Discuțiile privind orientarea strategică a instituției au fost influențate și de divergențele dintre statele acționare. În octombrie 2025, directorii executivi care reprezentau Franța și alte 18 state au semnat o scrisoare prin care cereau menținerea angajamentului ferm al instituției în domeniul schimbărilor climatice. Statele Unite, principalul acționar al instituției, au refuzat însă să susțină documentul, alături de reprezentanții Rusiei, Kuweitului și Arabiei Saudite, în timp ce India și Japonia s-au abținut.

Presiunea Washingtonului asupra instituțiilor financiare internaționale s-a accentuat în 2025, când secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a cerut atât Băncii Mondiale, cât și Fondului Monetar Internațional să își concentreze din nou activitatea asupra misiunilor tradiționale de dezvoltare economică și stabilitate financiară. Oficialul american a susținut că cele două organizații și-au extins excesiv activitatea în domenii precum schimbările climatice, politicile de gen și alte teme respinse de administrația Trump. În aprilie, acesta a declarat că accentul „miopic” pus pe obiectivele de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice trebuie eliminat.

Pe de altă parte, ministrul francez al Dezvoltării, Eleonore Caroit, a lansat, la 25 iunie, un apel public prin care a solicitat instituției să păstreze neschimbat obiectivul privind finanțarea proiectelor climatice.

„Cadrul nostru și-a îndeplinit cu succes scopul, integrând dezvoltarea inteligentă în tot ceea ce facem ca răspuns la nevoile și prioritățile clienților. Prin urmare, vom extinde CCAP”, a declarat Banca Mondială.

Instituția a precizat că va continua monitorizarea indicatorilor privind emisiile nete globale de gaze cu efect de seră și a numărului beneficiarilor ale căror comunități devin mai rezistente la riscurile climatice. Aceste date vor fi raportate pentru fiecare proiect finanțat, precum și în rapoarte trimestriale și anuale dedicate întregului portofoliu de creditare.