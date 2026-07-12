Cultura rămâne la coada Europei în România. Doar 1,8% dintre angajați lucrează în domeniu

Sectorul de cultură din România are cea mai redusă pondere a angajaților din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date privind piața muncii din 2025. În timp ce media europeană este de 4,3% din totalul ocupării forței de muncă, România ajunge la doar 1,8%. Statisticile evidențiază și profilul angajaților din domeniu, precum și diferențele majore dintre statele membre ale UE.

Sectorul de cultură continuă să aibă o reprezentare redusă pe piața muncii din România, potrivit datelor aferente anului 2025. Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mică pondere a persoanelor angajate în acest domeniu, ceea ce evidențiază decalajul semnificativ față de media europeană.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 8,9 milioane de persoane lucrau în sectorul cultural în anul 2025. Acest număr reprezintă 4,3% din totalul forței de muncă din blocul comunitar, conform datelor prezentate de Euronews pe baza statisticilor europene.

În cazul României, situația este considerabil diferită. Doar 1,8% din totalul persoanelor ocupate activează în domeniul culturii, ceea ce plasează țara pe ultima poziție în clasamentul european. Diferența este una importantă în raport cu media Uniunii Europene și reflectă dimensiunea redusă a acestui sector pe piața națională a muncii.

Statisticile mai arată că aproape jumătate dintre persoanele care lucrează în sectorul cultural la nivel european, respectiv 48,5%, au vârste cuprinse între 30 și 49 de ani. Din perspectiva distribuției pe sexe, echilibrul este aproape perfect: femeile reprezintă 49,6% din totalul angajaților, iar bărbații 50,4%.

Datele europene evidențiază și faptul că persoanele care activează în domeniul culturii au, în general, un nivel de pregătire educațională superior celui înregistrat în ansamblul pieței muncii. Acest aspect diferențiază sectorul cultural de multe alte domenii economice și indică necesitatea unor competențe specializate pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Potrivit statisticilor, doar 6,7% dintre angajații din sectorul cultural au absolvit cel mult învățământul gimnazial. Alte 31,3% dintre persoanele ocupate au finalizat studii liceale sau postliceale non-terțiare, în timp ce categoria dominantă este reprezentată de absolvenții de învățământ superior, care însumează 61,9% din totalul angajaților din acest domeniu.

La nivelul Uniunii Europene, distribuția ocupării forței de muncă în cultură este relativ apropiată în majoritatea statelor membre. În 17 dintre cele 27 de țări ale UE, ponderea angajaților din sectorul cultural se situează între 4% și 5% din totalul persoanelor ocupate.

Cele mai bune rezultate sunt înregistrate de Țările de Jos, unde sectorul cultural reprezintă 5,7% din totalul ocupării forței de muncă. Estonia urmează cu o pondere de 5,3%, iar Malta ajunge la 5,1%. La polul opus se află România, cu doar 1,8%, urmată de Slovacia, cu 3,3%, și Irlanda, cu 3,4%. Aceste diferențe ilustrează niveluri distincte de dezvoltare a sectorului cultural în interiorul Uniunii Europene și evidențiază poziția modestă ocupată de România în acest clasament.