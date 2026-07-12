ChatGPT prezice prețul XRP după a opta deblocare a token-ului de 1 miliard de dolari de către Ripple

Ripple este programată să deblocheze 1 miliard de dolari pe 1 august, parte a mecanismului lunar de lansare a fondurilor blocate în escrow, un depozit bancar prin care în calitate de deponent pui la dispoziție unui beneficiar o sumă de bani pe care acesta o va primi la îndeplinirea unor condiții stabilite și prezente în contractul încheiat de bancă cu ambele părți.

Înaintea acestei lansări, Finbold a consultat ChatGPT pentru o evaluare a efectelor potențiale asupra criptomonedei și pentru o estimare a prețului XRP pe baza condițiilor actuale de piață. La momentul analizei, XRP era tranzacționat la 1,11 dolari. ChatGPT a estimat că tokenul ar putea ajunge la aproximativ 1,18 dolari după deblocarea din august, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 7% față de nivelul menționat.

Lansarea programată pentru august vine după alte șapte deblocări de escrow realizate de Ripple în acest an, fiecare având un volum de 1 miliard de XRP. Deși valoarea totală a tokenurilor eliberate este ridicată, Ripple a returnat în mod tradițional o parte importantă a XRP-urilor deblocate în mecanismul escrow. Acest proces limitează cantitatea de tokenuri care ajunge efectiv în circulație după fiecare lansare lunară.

Analiza realizată de ChatGPT indică faptul că piața a anticipat în mare parte aceste deblocări recurente, ceea ce ar putea reduce riscul unei vânzări masive provocate exclusiv de creșterea temporară a ofertei disponibile.

Modelul a menționat că evoluția XRP a fost influențată de-a lungul timpului mai ales de factori precum sentimentul general din piața criptomonedelor, schimbările de reglementare, interesul instituțional și fluxurile către produsele de investiții, mai degrabă decât de lansările lunare de escrow.

Pe baza condițiilor actuale ale pieței, ChatGPT estimează că XRP ar putea evolua într-un interval cuprins între 1,14 dolari și 1,22 dolari după deblocarea din august. Valoarea de 1,18 dolari este indicată drept scenariul cu cea mai mare probabilitate.

Prognoza are la bază ipoteza unor condiții stabile pe piața cripto și presupune că investitorii continuă să considere că deblocările lunare ale Ripple nu determină automat o creștere a ofertei circulante egală cu volumul total eliberat din escrow.

Într-un scenariu negativ, XRP ar putea coborî spre zona de 0,98–1,05 dolari dacă piața criptomonedelor ar înregistra o slăbire sau dacă investitorii ar reacționa nefavorabil la evenimentul de deblocare.

Pe de altă parte, un context de piață mai favorabil, evoluții pozitive în domeniul reglementării sau o revenire a cererii instituționale ar putea susține o creștere a XRP către intervalul 1,25–1,35 dolari.

Mecanismul de escrow al Ripple continuă să fie unul dintre cele mai monitorizate evenimente legate de oferta de tokenuri din sectorul criptomonedelor, datorită volumului mare de XRP implicat în fiecare lansare.

Deblocările lunare au devenit însă un proces cunoscut și anticipat de piață, după mai mulți ani de aplicare a aceluiași mecanism. Această predictibilitate a redus influența directă a fiecărei lansări asupra evoluției prețului XRP.