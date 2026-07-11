AIE cere schimbarea strategiei energetice a UE. Noi foraje în Arctica, considerate esențiale pentru securitatea Europei

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) solicită Uniunii Europene să reanalizeze opoziția față de noile explorări de petrol și gaze în Arctica, în contextul în care securitatea energetică a continentului devine o prioritate tot mai importantă. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de directorul executiv al AIE, Fatih Birol, în cadrul unui eveniment dedicat politicilor energetice europene. Apelul vine în timp ce UE accelerează renunțarea la importurile de combustibili fosili din Rusia și caută surse alternative de aprovizionare. În paralel, Norvegia insistă ca blocul comunitar să renunțe la sprijinul pentru un moratoriu privind noile foraje din Arctica.

AIE apreciază că Uniunea Europeană trebuie să reevalueze actuala poziție privind interzicerea noilor explorări de petrol și gaze în Arctica, având în vedere provocările legate de securitatea energetică și necesitatea unor surse stabile de aprovizionare pe termen lung.

În prezent, Uniunea Europeană susține interzicerea noilor foraje în regiunea arctică din motive de protecție a mediului. Totuși, această poziție este analizată în contextul noilor riscuri geopolitice și al preocupărilor privind viitoarea disponibilitate a resurselor energetice.

Norvegia, stat care deține teritorii și zone maritime extinse în Arctica și care este principalul furnizor de gaze naturale al Europei, solicită Bruxelles-ului să renunțe la susținerea unui moratoriu asupra noilor exploatări de petrol și gaze din această regiune.

În acest context, directorul executiv al AIE a transmis un mesaj ferm autorităților europene.

„Susțin Comisia să analizeze foarte atent această problemă, deoarece este extrem de importantă pentru securitatea energetică europeană”, a declarat joi reporterilor la Bruxelles, directorul executiv al AIE, Fatih Birol. „Lumea are nevoie de fiecare picătură de petrol din Norvegia”, a adăugat el, descriind țara ca fiind un furnizor de încredere care „nu va folosi energia ca armă”.

Deși Norvegia nu este stat membru al Uniunii Europene, țara ocupă un rol central în aprovizionarea continentului cu gaze naturale, iar autoritățile de la Oslo avertizează că menținerea producției actuale depinde de identificarea unor noi zăcăminte.

Multe dintre câmpurile de gaze aflate în exploatare se apropie de maturitate, iar estimările indică faptul că producția norvegiană ar putea începe să scadă în anii 2030 dacă operatori precum Equinor nu vor realiza noi descoperiri în afara zonelor deja exploatate.

La același eveniment organizat la Bruxelles, ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, a declarat că recentele perturbări ale piețelor energetice, provocate de războiul din Iran, demonstrează cât de important este ca Norvegia să își păstreze capacitatea de producție.

„Desigur, există preocupări legate de mediu pe care trebuie să le luăm în considerare, iar Norvegia face acest lucru. Dar a spune nu, că nu ar trebui să existe explorări de petrol și gaze în Arctica nu are sens pentru Norvegia”, a spus el.

Uniunea Europeană și-a propus să elimine treptat importurile de petrol și gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027, încercând să le înlocuiască printr-o combinație de energie regenerabilă și combustibili fosili proveniți de la furnizori considerați de încredere. În același timp, volatilitatea piețelor energetice, amplificată de războiul din Iran, a contribuit în acest an la majorarea costurilor energiei în Europa.

Pe de altă parte, criticii unei eventuale schimbări de politică susțin că dezvoltarea unor noi proiecte de exploatare a combustibililor fosili în Arctica ar necesita peste un deceniu până la intrarea în producție, ceea ce înseamnă că acestea nu ar putea răspunde problemelor imediate cu care se confruntă în prezent piața energetică europeană.