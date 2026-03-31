Primăria municipiului Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, implementează programul „Stop depresia. Împreună pentru o comunitate sănătoasă”, conform unei hotărâri de consiliu local.

Prin acest program, persoanele diagnosticate cu depresie pot beneficia de un sprijin financiar în valoare totală de 3.000 de lei, acordat sub formă de tichete valorice pentru plata ședințelor de psihoterapie.

Inițiativa vine în contextul în care sănătatea emoțională este considerată la fel de importantă ca cea fizică, iar sprijinul acordat la momentul potrivit poate influența semnificativ evoluția unei persoane diagnosticate.

Autoritățile arată că depresia nu este doar o problemă individuală, ci una care afectează întreaga comunitate, fiind nevoie de măsuri concrete pentru sprijinirea persoanelor afectate.

Pentru stabilirea eligibilității, solicitanții trebuie să depună un dosar la sediul DGAS Constanța din strada Unirii nr. 104, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00–14:00.

Dosarul trebuie să conțină o cerere tipizată, o scrisoare medicală în original care atestă diagnosticul de depresie și care nu trebuie să fie mai veche de trei luni la momentul depunerii, actul de identitate pentru dovedirea domiciliului stabil în Constanța de cel puțin un an, o adeverință de venit și declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale.

Beneficiul este acordat doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții, respectiv existența domiciliului în municipiul Constanța de cel puțin un an, diagnosticul confirmat de un medic specialist și un venit net pe membru de familie sau persoană singură sub 5.000 de lei în ultima lună.

Sprijinul financiar se acordă o singură dată pentru fiecare beneficiar.

Tichetele valorice acordate prin program pot fi utilizate pentru achitarea ședințelor de psihoterapie, contribuind la accesul persoanelor diagnosticate la servicii specializate.

Autoritățile locale pun la dispoziție și un număr de telefon pentru informații suplimentare, iar programul este gândit ca o măsură punctuală de sprijin pentru persoanele care au nevoie de tratament.

Prin acest tip de intervenție, administrația locală urmărește să faciliteze accesul la servicii de sănătate mintală și să ofere un sprijin concret persoanelor afectate de depresie.

Datele prezentate de Consiliul Uniunii Europene arată că depresia reprezintă o problemă majoră de sănătate mintală în Europa, afectând peste 17% din populație, adică peste 84 de milioane de persoane.

Statisticile indică faptul că aproximativ una din 20 de persoane suferă de depresie, iar una din patru persoane va trece printr-un episod depresiv de-a lungul vieții.

Un sondaj realizat în 2023 arată că 46% dintre cetățenii Uniunii Europene au raportat probleme emoționale sau de anxietate în ultimele 12 luni, în contextul efectelor generate de pandemie.

De asemenea, aproximativ 7,2% din populația Europei suferă de depresie cronică, iar femeile sunt mai afectate decât bărbații, în special în familiile cu istoric de afecțiuni psihice sau consum de substanțe.

În România, rata oficială raportată este de aproximativ 1%, însă specialiștii atrag atenția asupra unei posibile subdiagnosticări. Totodată, peste 75% dintre persoanele din țările cu venituri mici și medii nu beneficiază de tratament adecvat.