În București și în unele localități din Ilfov se desfășoară în această perioadă mai multe campanii de sterilizare gratuită pentru câinii care au stăpân. Sterilizarea este obligatorie pentru câinii de rasă comună, iar cei care nu respectă legea riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. În Capitală, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) organizează regulat astfel de campanii gratuite pentru sterilizarea și microciparea câinilor cu stăpân.

Următoarele campanii din București se desfășoară la clinica Vet 4 Life, de pe Strada Matei Voievod nr. 55, sector 2, și în zilele de 14 și 15 martie prin clinica veterinară mobilă Hands & Paws Vet, la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Capitalei, pe Calea Ferentari nr. 72, sector 5. Programările se fac la telefon 0743.204.942, de luni până vineri, între 09:00 și 16:00.

În Ilfov, campaniile pentru câinii cu stăpân se vor desfășura pe 17 martie în Snagov și tot pe 17 martie în Pantelimon. La campania din Pantelimon se pot programa și locuitorii din Voluntari, Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia și Brănești care au câini de rasă comună. Programările se fac la telefon 0751.235.009, după cum a anunțat Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Scopul acestor campanii este de a preveni apariția puilor nedoriți, care adesea ajung pe străzi, mulți provenind chiar din curțile oamenilor, deoarece câinii nu sunt sterilizați.

Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov organizează mai multe campanii gratuite de sterilizare pentru câini și pisici în luna martie 2026. Pentru câinii cu stăpân, o campanie are loc între 9 și 13 martie în Ciorogârla. Proprietarii trebuie să facă programările doar la telefon, la numărul 0751.235.009, iar animalele trebuie aduse nemâncate în dimineața intervenției, având voie să bea doar apă.

În Pantelimon, campania de sterilizare a câinilor va avea loc pe 17 martie, iar programările se fac tot la același număr. Locuitorii din Voluntari, Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia și Brănești se pot înscrie, pentru că pot beneficia de campanie.

O altă campanie de sterilizare gratuită pentru câini va avea loc pe 6 martie în Măgurele. Și aici programările se fac la același număr de telefon, iar locuitorii din Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava și Copăceni pot participa.

În paralel, Protecția Animalelor desfășoară și campanii gratuite pentru sterilizarea pisicilor, cu sau fără stăpân. Acestea vor avea loc pe 23, 24 și 25 martie în comuna Domnești și pe 2 și 3 aprilie în Snagov. Direcția anunță că cele 300 de locuri disponibile s-au ocupat deja și roagă persoanele care nu mai pot onora programarea să anunțe instituția.

Întregul program urmărește să prevină apariția puilor nedoriți și abandonul acestora, oferind sterilizări gratuite și sprijin comunităților locale.