Liderul PSD a transmis, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că Guvernul trebuie să intervină rapid pentru a limita efectele creșterii prețurilor la combustibili, într-un context economic global marcat de incertitudine.

„România are nevoie de un guvern funcţional care să poată reacţiona rapid la şocurile economice globale. Miniştrii PSD au lucrat deja la mai multe soluţii pentru compensarea efectelor negative produse de creşterea preţurilor la carburanţi”, spune Sorin Grindeanu într-un mesaj video pe Facebook.

Potrivit acestuia, propunerile pregătite de miniștrii PSD vizează mecanisme prin care impactul scumpirilor la combustibili asupra populației și sectoarelor economice sensibile să fie redus.

Grindeanu a precizat că ministerele cu atribuții directe în gestionarea efectelor creșterii prețurilor la combustibili sunt pregătite să prezinte premierului soluții concrete.

„Îi solicit primului ministru să analizeze şi guvernul să aprobe cât mai rapid măsuri”, transmite Grindeanu.

Liderul social-democrat a menționat că atât ministrul Energiei, cât și ministrul Agriculturii au lucrat la aceste propuneri și sunt pregătiți să le prezinte șefului Executivului pentru a fi adoptate cât mai rapid.

În paralel cu solicitarea privind măsuri pentru carburanți, PSD a anunțat că reprezentanții săi din Guvern vor aviza proiectul de buget de stat, însă cu obiecții.

Decizia a fost comunicată joi, chiar în timpul ședinței de guvern în care este analizat proiectul de buget.

„Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului”, a transmis PSD.

Potrivit social-democraților, această soluție ar permite continuarea procedurii legislative și discutarea amendamentelor direct în Parlament.

Social-democrații susțin că procesul de adoptare a bugetului a fost blocat la nivelul Executivului și avertizează că întârzierea aprobării documentului poate avea consecințe asupra stabilității economice.