Forțele americane, aliații baltici și companiile de apărare colaborează prin cicluri de testare rapide de 90 de zile pentru a crea o rețea de date partajată, care permite o luare mai rapidă a deciziilor și conectează senzorii de supraveghere cu sistemele contra-drone, potrivit informațiilor publicate de Bussines Insider.

Exercițiul Digital Shield 2.0, desfășurat de forțele SUA și estoniene, a extins testele inițiale prin adăugarea de senzori suplimentari pentru detectarea dronelor de tip Shahed și a radarelor de apărare aeriană. Sistemul integrează aceste date într-o imagine aeriană comună, simplificând procesul decizional al operatorilor și permițând identificarea rapidă a amenințărilor chiar înainte ca acestea să ajungă în raza de acțiune a dronelor.

„Exercițiul s-a născut, de fapt, dintr-o inițiativă de a integra diferite tipuri de senzori într-o arhitectură integrată de senzori ușor accesibilă și partajabilă, sau o imagine aeriană”, a declarat pentru sursa menționată căpitanul armatei americane Micah Maule, ofițer de planificare pentru Comandamentul Apărării Aeriene și Antirachetă al Armatei a 10-a.

Inițiativa reflectă o abordare de tip „Silicon Valley” a Pentagonului, prin testări rapide, corecții imediate și actualizări constante, în timp ce partenerii din industrie sunt obligați să respecte cerințe stricte de integrare. Inteligența artificială joacă un rol crucial în analizarea datelor și accelerarea deciziilor privind răspunsul la atacuri, însă costul neutralizării dronelor ieftine rămâne o provocare, fiind nevoie de soluții eficiente care să nu depășească bugetele alocate pentru interceptoare.

„Trebuie să depășim curba costurilor. Dacă sistemele de rachete fără pilot (UAS) costă câțiva sau zeci de mii de dolari, nu poți folosi interceptoare extrem de scumpe”, a mai spus căpitanul armatei americane Micah Maule.

Amintim că Digital Shield 2.0 este un exercițiu și un sistem experimental dezvoltat de NATO și SUA pentru a îmbunătăți apărarea împotriva dronelor, în special a celor de tip rusesc, precum Shahed. Sistemul integrează senzori de detectare, radare de apărare aeriană și sisteme contra-drone într-o rețea comună de comandă și control, care oferă operatorilor o imagine clară a amenințărilor aeriene. Scopul său este de a detecta, urmări și neutraliza dronele înainte ca acestea să ajungă în apropierea frontierelor flancului estic al NATO, reducând riscurile și permițând reacții rapide în situații de criză.

Exercițiul Digital Shield 2.0 folosește cicluri rapide de testare de 90 de zile, cu scenarii care reproduc amenințări reale, inclusiv atacuri cibernetice sau multiple drone simultan. Sistemul folosește date partajate între aliați și inteligență artificială pentru a analiza rapid informațiile și a facilita deciziile operatorilor, în timp ce testează eficiența senzorilor și a contramăsurilor. În plus, exercițiul permite evaluarea modului în care costurile și eficiența interceptării dronelor pot fi gestionate, pentru a face apărarea accesibilă și sustenabilă pe termen lung.