România trece printr-o criză alimentară
România traversează o perioadă de criză, în care prețurile la energie și gaze, alături de tensiunile din Coaliția guvernamentală, pun presiune pe piața alimentară și pe buzunarele românilor. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, avertizează că măsurile întârziate sau contestate pot afecta grav industria alimentară românească și consumul intern.
Creșterea consumului de pâine prin plafonarea adaosului comercial
Într-un interviu recent la emisiunea Atitudini, Florin Barbu a evidențiat efectele plafonării adaosului comercial la pâine. Franzela de 300 de grame, cu prețul limitat la 1,29 lei, a înregistrat o creștere a consumului de 40%. Ministrul explică că această măsură sprijină consumul intern de grâu și reduce exportul de materie primă, contribuind la consolidarea industriei locale.
“Franzela de 300 de grame, De când am făcut plafonarea adaosului comercial și prețul ei este de 1,29 bani și nu mai este de 2 lei, a crescut cu 40 la suta consumul. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă materia primă, nu mai exportăm materie primă, nu mai exportăm grâu, și-l utilizăm la noi în țară.
Toate aceste lucruri se pot face dacă noi avem o responsabilitate, pentru că știm să facem acest lucru. Sunt ministru al Agriculturii, dar la bază sunt economist. Știu să fac acest lucru!”, a afirmat Florin Barbu.
Ministrul a atras atenția asupra conflictelor din Coaliție privind adoptarea ordonanțelor pentru reglarea pieței alimentare. Florin Barbu susține că marile lanțuri de retail derulează campanii de denigrare împotriva sa atunci când încearcă să limiteze adaosurile comerciale și să protejeze producția internă.
Proiecte majore pentru susținerea producției locale
În ultimii ani, Ministerul Agriculturii condus de Florin Barbu a implementat proiecte strategice pentru dezvoltarea agriculturii și creșterea producției locale:
-
Irigații pe 1,6 milioane hectare de teren agricol.
-
Contracte și programe de procesare alimentară în valoare de 2 miliarde de euro.
-
Creșterea producției de carne de pui și porci, inclusiv ferme care vor produce peste 100 milioane de pui și 1,5 milioane de purcei.
-
România pe primul loc în Uniunea Europeană în ultimii doi ani la exportul de cereale.
Protejarea consumatorilor în perioada de criză
Florin Barbu avertizează că românii resimt din plin efectele creșterii facturilor la energie și gaze.
“Cum apare Florin Barbu cu o ordonanță, cum încep toți…tălpi! Cum încep toți să-l comenteze pe Barbu, cum încep toți să-l distrugă pe Barbu…Barbu e de vină că a făcut 1,6 milioane hectare de irigații în România, Barbu e de vină că a semnat contracte de 2 miliarde pe procesare programe INVESTALIM și fonduri europene, Barbu este de vină că este pe primul loc, în ultimi doi ani, la nivelul Uniunii Europene la exportul de cereale, Barbu e de vină că facem ferme de porci și de pui în România, și am să finalizăm ferme în care să producem 100.000.000 de pui și 1,5 milioane de purcei.
Barbu are interese în toate domeniile. În toate domeniile din agricultură, Barbu are interese. Aceasta este campania plătită de magazinele de retail din România împotriva ministrului Agriculturii atunci când vine să regleze piața din România. Iar eu vă spun un lucru: NU VOI CEDA NICIODATĂ! Sunt de trei ani la Ministerul Agriculturii, iar eu dacă ies din Ministerul Agriculturii, ies pe ușa din față! Nu pe ușa din spate. Iar lucrurile acestea ar trebui reglate.
Ar trebui ca noi, decidenți politici și cei care facem parte din Guvernul României să ne trezim odată și să luăm aceste măsuri pentru că toți trebuie să înțelegem…de la fermieri, de la procesatori, de la magazinele de retail că trecem printr-o perioadă grea. Trecem printr-o perioadă în care români nu își permit să cumpere aceste alimente. Nu-și permit să mai plătească gaz și curent.
Credeți-mă că, la un moment dat, merg în teritoriu și oamenii se uită la facturile de gaz și de curent ca la icoane. Cât să facă și Barbu, ca ministru al Agriculturii, să intervină, să reglăm prețul la alimente? Bogdan Ivan a comentat, ministru al Partidului Social Democrat, că intervine privind plafonarea energiei și gazului în România!
Dar noi, nu ne gândim și noi la cetățeni, la români, că putem distruge o industrie alimentară în câteva luni? Dar moare cineva timp de șase luni dacă luăm aceste măsuri? Moare cineva dacă noi ne reglăm piața? Moare cineva dacă nu mai au adaosuri comerciale de sută la sută și au doar de 20 la sută sau 30 la sută într-o perioadă grea prin care trece statul român?”, arată acesta.
