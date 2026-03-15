România traversează o perioadă de criză, în care prețurile la energie și gaze, alături de tensiunile din Coaliția guvernamentală, pun presiune pe piața alimentară și pe buzunarele românilor. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, avertizează că măsurile întârziate sau contestate pot afecta grav industria alimentară românească și consumul intern.

Într-un interviu recent la emisiunea Atitudini, Florin Barbu a evidențiat efectele plafonării adaosului comercial la pâine. Franzela de 300 de grame, cu prețul limitat la 1,29 lei, a înregistrat o creștere a consumului de 40%. Ministrul explică că această măsură sprijină consumul intern de grâu și reduce exportul de materie primă, contribuind la consolidarea industriei locale.

“Franzela de 300 de grame, De când am făcut plafonarea adaosului comercial și prețul ei este de 1,29 bani și nu mai este de 2 lei, a crescut cu 40 la suta consumul. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă materia primă, nu mai exportăm materie primă, nu mai exportăm grâu, și-l utilizăm la noi în țară. Toate aceste lucruri se pot face dacă noi avem o responsabilitate, pentru că știm să facem acest lucru. Sunt ministru al Agriculturii, dar la bază sunt economist. Știu să fac acest lucru!”, a afirmat Florin Barbu.

Ministrul a atras atenția asupra conflictelor din Coaliție privind adoptarea ordonanțelor pentru reglarea pieței alimentare. Florin Barbu susține că marile lanțuri de retail derulează campanii de denigrare împotriva sa atunci când încearcă să limiteze adaosurile comerciale și să protejeze producția internă.

În ultimii ani, Ministerul Agriculturii condus de Florin Barbu a implementat proiecte strategice pentru dezvoltarea agriculturii și creșterea producției locale:

Irigații pe 1,6 milioane hectare de teren agricol.

Contracte și programe de procesare alimentară în valoare de 2 miliarde de euro.

Creșterea producției de carne de pui și porci, inclusiv ferme care vor produce peste 100 milioane de pui și 1,5 milioane de purcei.

România pe primul loc în Uniunea Europeană în ultimii doi ani la exportul de cereale.

Florin Barbu avertizează că românii resimt din plin efectele creșterii facturilor la energie și gaze.