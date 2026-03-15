Campania de depunere a cererilor pentru subvențiile agricole APIA 2026 începe pe 16 martie 2026 și se va încheia pe 5 iunie 2026, conform anunțului oficial al Gabrielei Nicoleta Andrei, Director General al Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Fermierii din întreaga țară sunt invitați să depună cererile în termenul legal, deoarece solicitările transmise după data limită nu vor fi acceptate.

Gabriela Nicoleta Andrei a subliniat importanța acestei campanii pentru agricultură și fermieri. În mesajul său oficial, șefa APIA a transmis:

Depunerea cererilor reflectă grija fermierilor pentru terenurile agricole, animalele îngrijite și viitorul agriculturii românești.

Fermierii trebuie să abordeze procesul cu încredere și responsabilitate, știind că APIA le oferă sprijin și transparență în fiecare etapă.

„Mâine, 16 martie 2026 începe o nouă etapă importantă pentru dumneavoastră și pentru tot ceea ce construiți, zi de zi, prin muncă, seriozitate și responsabilitate: startul campaniei de primire a cererilor de plată pentru anul în curs! În spatele fiecărei cereri pe care o depuneți se află grija pentru pământul pe care îl lucrați, pentru animalele pe care le îngrijiți, pentru familia dumneavoastră și pentru viitorul agriculturii românești. Pentru toate acestea, vă transmit respectul și aprecierea mea sinceră. Vă încurajez să pășiți în această campanie cu încredere și cu convingerea că nu sunteți singuri! Știm câtă muncă, câtă răbdare și câtă speranță puneți în fiecare an în activitatea dumneavoastră, iar noi suntem aici pentru a vă fi alături, cu seriozitate, deschidere și respect”, le-a transmis Gabriela Nicoleta Andrei beneficiarilor de subvenții agricole.

Pregătirea din timp a documentelor este esențială pentru o depunere corectă. APIA pune la dispoziție ghiduri și materiale informative care explică:

Documentele obligatorii pentru subvenții la hectar și animale

Pașii de depunere a cererilor

Calendarul complet al campaniei

Toate informațiile oficiale sunt disponibile pe site-ul instituției: www.apia.org.ro.

„Vă invit să pregătiți din timp documentele necesare și să urmăriți informațiile oficiale, astfel încât tot procesul de depunere să se desfășoare cât mai bine. Pentru toate detaliile legate de campanie, calendar, documente și informații utile, vă invit să accesați pagina oficială a APIA: www.apia.org.ro”, a mai spus șefa APIA.

Pe lângă fermieri, Gabriela Nicoleta Andrei a transmis și un mesaj către angajații APIA, subliniind importanța profesionalismului, calmului și implicării acestora în sprijinirea fermierilor. Fiecare funcționar trebuie să întâmpine fermierii cu respect și atenție, asigurând astfel un proces transparent și eficient, care să faciliteze accesul rapid la subvențiile agricole.

„În același timp, doresc să le transmit și colegilor mei din cadrul APIA un gând de încredere și apreciere. Dragi colegi, în perioada care urmează veți fi în contact direct cu fermierii noștri, iar profesionalismul, calmul, răbdarea și implicarea dumneavoastră vor face, din nou, diferența! Am încredere că veți întâmpina fiecare fermier cu respect, atenție și dorința sinceră de a oferi sprijin real”, a punctat Andrei.

Directorul General al APIA a încurajat fermierii să înceapă campania cu optimism și răbdare.