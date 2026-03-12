Executivul a aprobat joi, 12 martie, o Hotărâre de Guvern care modifică și completează HG nr. 1571/2022. Actul normativ vizează optimizarea plăților directe și a intervențiilor din sectoarele vegetal și zootehnic, potrivit MADR.

Prin aceste modificări, legislația națională este aliniată la cea mai recentă versiune a Planului Strategic pentru agricultură, versiunea 8.1. Actualizarea ține cont și de noile reglementări europene adoptate recent.

Potrivit autorităților, scopul modificărilor este adaptarea mecanismelor de finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă și din bugetul de stat.

Modificările țin cont de decizia Comisiei Europene C(2025) 8488 și de noul Regulament (UE) 2025/2649.

Una dintre principalele modificări vizează sectorul pomicol. Autoritățile au introdus posibilitatea finanțării prin intervenția PD-19 pentru mai multe culturi.

Astfel, sprijinul cuplat pentru venit din categoria „Fructe” va putea fi acordat și pentru culturile de pere, gutui și alune de pădure.

De asemenea, actul normativ aduce clarificări privind culturile permanente. Limitările stricte asupra anumitor tipuri de suprafețe au fost eliminate.

Prin această modificare, toate suprafețele agricole care se încadrează în categoria culturilor permanente pot accesa mai ușor intervențiile prevăzute în Planul Strategic 2023-2027.

Noile reguli introduc și garanții financiare pentru fermierii din sectorul zootehnic.

Pentru intervenția PD-27, care vizează pășunatul extensiv, a fost stabilit un cuantum minim garantat. Această măsură va fi aplicată începând cu anul 2026. Autoritățile spun că această modificare oferă mai multă predictibilitate financiară fermierilor din sectorul creșterii bovinelor.

În același timp, au fost clarificate regulile pentru eco-schemele din agricultură.

Normele privind angajamentele voluntare au fost armonizate pentru a asigura un tratament egal între sectorul vegetal și cel zootehnic. Actul normativ stabilește și perioada exactă a angajamentelor asumate de fermieri.

Potrivit Ministerului Agriculturii, aceste clarificări urmăresc o gestionare mai riguroasă a fondurilor alocate prin eco-scheme.

Ministerul Agriculturii a precizat că modificările nu afectează contribuția totală a Uniunii Europene alocată României. Fondurile europene prevăzute în Planul Strategic 2023-2027 rămân la același nivel.

Autoritățile susțin că schimbările legislative urmăresc utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

Ministerul a transmis că adaptarea regulilor de finanțare permite extinderea sprijinului către o gamă mai largă de culturi.

În același timp, măsurile ar trebui să ofere stabilitate financiară fermierilor, în special celor din sectorul zootehnic și din pomicultură.