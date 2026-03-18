Reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar s-au întâlnit marți cu ministrul Educației, Mihai Dimian, alături de secretari de stat și de directorul Direcției Generale Economice, pentru a discuta principalele probleme cu care se confruntă cadrele didactice. Întâlnirea a avut loc în contextul protestelor masive din rândul profesorilor, care au anunțat că nu vor sprijini desfășurarea simulărilor examenelor naționale. Nemulțumiți de răspunsurile primite, sindicaliștii au transmis membrilor lor că „nu trebuie să ne oprim aici”.

Pe parcursul discuțiilor au fost abordate zece teme majore, dar răspunsurile oferite de ministru nu au corespuns așteptărilor. Una dintre principalele probleme vizate a fost cea legată de modificările operate în vara trecută, prin care norma didactică a crescut cu două ore. Sindicatele solicită revenirea la norma anterioară pentru profesorii cu gradul didactic I și vechime de peste 25 de ani și cer ca Ministerul Educației să sprijine o inițiativă legislativă în Parlament în acest sens.

Ministrul a menționat că intenționează să întocmească un material care să evidențieze activitatea complexă a cadrelor didactice și să arate că volumul de muncă depășește 40 de ore săptămânal. De asemenea, s-a discutat și despre revenirea la numărul de elevi per clasă prevăzut inițial în Legea nr. 198/2023, ministrul precizând că se va analiza situația efectivelor de elevi pe fiecare ciclu de învățământ.

Un alt subiect important a fost reprezentat de comasările unor unități de învățământ, care necesită evaluări externe suplimentare realizate de ARACIP, pentru care nu există fonduri. Ministrul a spus că se va verifica dacă au existat comasări nejustificate și că se va iniția un proiect de ordonanță de urgență pentru scutirea acestor evaluări de taxe. În ceea ce privește tariful pentru plata cu ora, considerat insuficient de profesori, răspunsul a fost că se va analiza situația tarifelor.

Sindicaliștii au semnalat și presiunile exercitate de unii directori asupra profesorilor pentru participarea la simulările examenelor naționale, dar nu s-a oferit un răspuns concret. De asemenea, s-a ridicat problema încadrării îngrijitorilor de grădiniță ca personal didactic auxiliar, conform unor sentințe judecătorești deja existente, ministrul fiind de acord că problema trebuie clarificată și soluționată. Totodată, liderii de sindicat au cerut participarea lor la videoconferințele organizate de Ministerul Educației cu inspectoratele școlare, dar deocamdată nu s-a oferit un răspuns.

O altă temă a vizat neacordarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și administrativ, din cauza aplicației Edusal, iar ministrul a precizat că sesizarea va fi analizată. Sindicatele și-au exprimat îngrijorarea și față de posibila creștere nesemnificativă a salariilor profesorilor cu vechime în viitoarea lege de salarizare, solicitând sprijinul ministerului, care a subliniat că salariile trebuie să fie motivante și să reflecte importanța muncii cadrelor didactice. Problema decontării navetei profesorilor rămâne însă fără soluție, având în vedere că anumite consilii locale nu acordă acest drept.

În privința primei de carieră didactică, sindicaliștii au cerut urgentarea finalizării proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 58/2023, fiind informați că actul normativ se va finaliza în zilele următoare. Ministrul a acceptat de asemenea constituirea unor grupuri de lucru pentru rezolvarea tuturor problemelor punctuale din sistemul de învățământ preuniversitar și pentru elaborarea proiectelor de acte normative, primul fiind metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile școlare.

A fost transmisă și o veste pozitivă: în luna aprilie se va face plata sumelor aferente tranșei din anul 2026 a sentințelor judecătorești.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, dă asigurări că nu există riscul ca Evaluarea Națională sau Bacalaureatul să nu aibă loc anul acesta și că încearcă să găsească soluții pentru problemele care apar, astfel încât să existe speranță pentru viitor. El a menționat că bugetul pentru educație este mai mare cu 4% față de anul trecut.

Dimian a explicat că în aceste zile a încercat să arate că este deschis la dialog și caută soluții pentru problemele din sistem. El a spus că este nevoie să eficientizeze activitățile ministerului și să găsească fonduri pentru diferite proiecte. Bugetul pe educație este mai mare cu 4%, iar pe cercetare cu 20%, nu doar în Ministerul Educației și Cercetării, ci în general. De asemenea, implementarea proiectelor din PNRR va ajuta la modernizarea infrastructurii școlare, iar apoi se va acționa în funcție de problemele identificate, pentru că sunt multe situații de rezolvat.

Când a fost întrebat dacă Evaluarea Națională și Bacalaureatul ar putea fi afectate, ministrul a spus că nu crede că există acest risc, mai ales că există un dialog continuu cu toate părțile implicate. El a adăugat că bugetul actual oferă un punct de plecare pentru rezolvarea problemelor și că educația a fost prima afectată de deficitul bugetar de peste 9%, dar că acum se iau măsuri și în alte domenii, iar educația va fi prima care va ieși din această situație.