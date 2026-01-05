Suma totală alocată programului pentru anul 2026 se ridică la 1.531.090.000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 391.690.000 de lei față de 2025, când alocația zilnică era de 15 lei. Programul se adresează tuturor preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, conform structurii anului școlar, iar suportul alimentar nu se acordă în vacanțe sau în zilele nelucrătoare declarate prin lege.

Selecția unităților de învățământ incluse în PNMS se realizează de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului educației. Numărul anual de beneficiari este stabilit și propus de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza raportului privind impactul programului, respectând bugetul alocat pentru fiecare an, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.

În anul școlar 2023-2024, programul a fost implementat în 1.463 de unități de învățământ, beneficiind 522.341 de preșcolari și elevi. În anul școlar 2024-2025, numărul beneficiarilor a crescut la 533.907, demonstrând extinderea treptată a programului și impactul său asupra sistemului de învățământ preuniversitar din România.

Programul național „Masă sănătoasă” se desfășoară conform prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și reprezintă un instrument important pentru asigurarea unui regim alimentar adecvat copiilor în perioada cursurilor școlare, chiar dacă majorarea alocației zilnice rămâne una modestă, de doar 1,5 lei.

Suportul alimentar acordat zilnic elevilor și preșcolarilor poate consta, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:

Masă caldă preparată în regim propriu: se oferă în unitățile de învățământ care au cantină sau în cele care, conform reglementărilor legale, trebuie să dispună de un spațiu adecvat pentru servirea mesei.

Masă caldă în regim catering: se aplică în unitățile care nu dispun de cantină proprie. Hrana poate fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat, respectând Normele de igienă aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, cu modificările ulterioare.

În cazul în care hrana nu poate fi servită în 60 de minute de la livrare, produsele alimentare vor fi păstrate în spații special amenajate, care respectă condițiile de manipulare și depozitare indicate de producător și legislația în vigoare privind igiena și siguranța alimentelor, asigurând posibilitatea monitorizării și controlului.

Pachet alimentar: se oferă doar atunci când nu există posibilitatea asigurării mesei calde, nici în regim propriu, nici prin catering. Pachetul va fi păstrat în spații amenajate conform cerințelor de igienă și siguranță alimentară, cu condiții care pot fi monitorizate și controlate.