Guvernul României a aprobat, în ședința de marți, hotărârea privind instituirea programului național „Masă sănătoasă” pentru anul 2026, potrivit unui comunicat de presă.

Programul va fi derulat pe perioada desfășurării cursurilor și se adresează preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, fiind conceput ca o măsură de sprijin social și educațional, cu impact direct asupra participării școlare.

Potrivit datelor prezentate de Executiv, peste 540.000 de copii vor beneficia anul viitor de o masă caldă sau de un pachet alimentar, valoarea zilnică alocată fiind de 16,5 lei pentru fiecare copil.

„Peste 540.000 de copii – preşcolari şi elevi din învăţământul preuniversitar -, îndeosebi din comunităţi vulnerabile, vor beneficia pe perioada desfăşurării cursurilor în anul 2026 de o masă caldă sau un pachet alimentar. Valoarea zilnică a mesei este de 16,5 lei pentru fiecare copil. Copiilor din unităţile de învăţământ în care s-a derulat acest program guvernamental în cursul anului 2025 se adaugă elevii/preşcolarii din unităţile care au fuzionat cu şcoli/grădiniţe în care se derula programul. În acest fel numărul beneficiarilor este estimat la peste 540.000 de persoane”, se arată în comunicat.

Extinderea bazei de beneficiari vine inclusiv ca urmare a reorganizărilor din sistemul educațional, respectiv a fuziunilor dintre unități de învățământ.

Autoritățile precizează că finanțarea programului „Masă sănătoasă” va fi asigurată integral de la bugetul de stat. Fondurile vor fi utilizate pentru furnizarea meselor calde sau a pachetelor alimentare, în funcție de posibilitățile logistice și infrastructura fiecărei unități de învățământ.

Implementarea programului presupune colaborarea dintre autoritățile locale, unitățile școlare și furnizorii de servicii de catering sau produse alimentare.

Executivul subliniază că programul are un rol esențial în combaterea problemelor sociale din sistemul de educație, în special în zonele defavorizate.

„Programul guvernamental are ca obiectiv reducerea abandonului şcolar, creşterea performanţelor şcolare şi a motivaţiei pentru studiu, îndeosebi în comunităţile vulnerabile”, menţionează Guvernul.

Potrivit autorităților, accesul zilnic la hrană contribuie la îmbunătățirea frecvenței școlare, la creșterea capacității de concentrare a elevilor și la menținerea copiilor în sistemul educațional, în special în mediile în care lipsurile materiale reprezintă un factor major de risc.