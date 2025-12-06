Un moment cutremurător a avut loc în direct la televizor, șocând întreaga Republică Dominicană. Mario Urena, o personalitate respectată și cunoscută pentru implicarea sa în transporturi și turism, s-a prăbușit brusc în timpul unei emisiuni TV. Scenele dramatice au fost surprinse de camerele de filmat, iar reacțiile publicului au fost puternice.

Mai exact, Mario Urena a murit în timpul unei emisiuni transmise în direct, după ce a făcut infarct. Camerele au surprins momentul în care el s-a aplecat într-o parte, i-au căzut documentele din mână și apoi s-a prăbușit.

Incidentul a avut loc în timpul emisiunii „El Café de Diario 55”, unde Mario Urena participa la un interviu. După ce i s-a făcut rău, prezentatorul și echipa din platou au încercat să-l ajute, iar serviciile de urgență au fost chemate imediat. Transmisiunea a fost întreruptă, însă medicii nu au reușit să-l salveze. Presa locală spune că a suferit un infarct masiv.

Clipurile cu momentul prăbușirii s-au răspândit rapid online și au stârnit multe reacții. Oamenii s-au arătat șocați și impresionați de tragedie, mai ales că s-a întâmplat în direct. Numeroase persoane, inclusiv colegi și apropiați, au transmis mesaje de condoleanțe.

Mario Urena era o persoană cunoscută în Republica Dominicană, mai ales în domeniul transporturilor. El a înființat „Ruta SO”, o linie importantă de transport din zona Santiago Oeste, și era implicat și în comunicarea publică și în promovarea turismului.

Moartea lui a stârnit multe reacții în rândul colegilor și al comunității. Julián Núñez, de la Conatra, a spus despre el că era un lider puternic și un sprijin important pentru șoferii din zonă. Alți apropiați, precum Nelson Santos, l-au descris ca un tată iubitor, un prieten bun și un om foarte dedicat comunității.

Dispariția bruscă a lui Mario Urena a șocat țara.