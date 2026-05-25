Feli a lansat „Tata”, ultima piesă de pe EP-ul „JURNAL”, proiect muzical pe care artista îl descrie drept o confesiune sinceră și o formă de terapie prin muzică. Noua melodie este una dintre cele mai intime lansări ale sale și reprezintă o rugă de iertare și adorație adresată tatălui său plecat dintre cei vii.

Piesa încheie oficial universul „JURNAL”, un EP format din șase melodii care urmăresc experiențe personale, emoții puternice și momente importante din viața artistei.

Potrivit informațiilor transmise de echipa artistei, „Tata” este considerată cea mai dureroasă și vulnerabilă piesă din întregul proiect muzical.

Melodia vine după lansările „Zână la lumina Lunii”, „Cetera”, „Praf de Stele”, „Karma” și „Mantra”, piese care au construit treptat povestea personală a artistei și au conturat conceptul EP-ului.

Feli spune că proiectul a fost construit pe parcursul ultimilor ani și că lansarea tuturor pieselor a reprezentat un proces intens de eliberare emoțională.

„Gata, traseul vieții mele, compus și cântat direct, sincer și fără filtre a fost scos la lumina soarelui, a lunii și a sufletului tot și cu totul. De 4 ani tot brodez părți din el și gata, acum l-am și m-am eliberat. Am scos din mine bucăți din viață cu tot ce au așezat și au lăsat ele în sufletul meu, am râs, am dansat, dar și mai mult am plâns, trebuie să recunosc.”

Artista a vorbit și despre emoțiile pe care le trăiește înaintea primului concert live dedicat proiectului „JURNAL”.

„Și tot emoție cu lacrimi și gol în stomac, dar și cu împlinire, am la gândul că încep să port, să cânt și să deschid Jurnalul live în fața oamenilor. Așa că o să ne tot întâlnim cald și frumos în Jurnalul meu și abia vă aștept.”, mărturisește Feli.

Prima reprezentație live a proiectului „JURNAL” va avea loc pe 26 mai în Club Expirat.

Cele șase piese lansate în cadrul EP-ului au avut un impact puternic în mediul online și pe platformele de streaming.

Potrivit datelor prezentate în comunicat, melodiile „Zână la lumina Lunii”, „Cetera”, „Praf de Stele”, „Karma”, „Mantra” și „Tata” au adunat aproape 4 milioane de vizualizări pe YouTube și aproximativ 1 milion de streamuri pe Spotify.

Echipa artistei descrie proiectul drept unul profund personal, construit în jurul emoțiilor reale și al experiențelor de viață transformate în muzică.

În ultimii ani, Feli s-a remarcat prin piese cu puternică încărcătură emoțională și mesaje personale, iar „JURNAL” continuă această direcție artistică.

Specialiștii din industria muzicală spun că publicul s-a apropiat de proiect tocmai datorită sincerității și vulnerabilității transmise prin versuri și interpretare.

Noua piesă „Tata” încheie astfel unul dintre cele mai personale capitole muzicale din cariera artistei.