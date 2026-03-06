Feli își pune tot sufletul pe muzică în Jurnal, EP-ul confesiune și terapie, care conține 6 piese scrise de artistă, bucăți de viață, de dor, de vindecare și de eliberare la care lucrează de 4 ani de zile.

„Jurnal e un fel de traseu al vieții mele de până acum și al lecțiilor pe care le-am primit pe drum – lecții care sigur vor continua să vină și de aici înainte. Sunt experiențe pe care am simțit să le spun direct, sincer, fără filtre. Așa au apărut piesele – ca niște mesaje pe care am simțit să le împărtășesc, pentru că știu că oamenii trec prin aceleași experiențe, aceleași povești și aceleași șiruri de emoții. Uneori uităm ce e bine și uneori uităm că, chiar și atunci când nu e bine, urmează să fie bine”, își povestește Feli geneza EP-ului Jurnal, poate cea mai intimă felie de viață pe muzică din cariera ei artistică.

Odată cu Jurnal, Feli lansează și povestea vizuală pusă în videoclip a primei piese extrase de pe EP, „Zână la lumina Lunii”, o adorație la adresa muzicii și a sincerității artistului luminat din interior de focul creativ, dar și din exterior de toate fațetele celebrității.

„Jurnal a început în 2022, când am scris „Zână la lumina Lunii” într-o perioadă în care făceam cunoștință cu anxietatea și cu neliniștea pe care o aduce ea. De acolo, piesele au început să se scrie firesc. Fiecare m-a dus într-o altă etapă din viața mea: copilăria, adolescența, momentul în care am devenit femeie, apoi artistă și mamă. Toată transformarea mea, din copil în femeia de astăzi, a fost și va fi mereu mână în mână cu muzica”, povestește Feli ce se autodefinește în Jurnal ca „o carte deschisă cu picături de mister”.

Călătoria intimă a EP-ului va avea câte un popas revelator pe YouTube o dată la 2 săptămâni când se vor lansa pe rând, cu videoclip, fiecare dintre piesele-poveste spuse de Feli în Jurnal.

EP „Jurnal” Spotify – https://ffm.to/jurnal