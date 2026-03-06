Feli dezvăluie sufletul ei în Jurnal, EP-ul care este totodată confesiune și terapie
Feli își pune tot sufletul pe muzică în Jurnal, EP-ul confesiune și terapie, care conține 6 piese scrise de artistă, bucăți de viață, de dor, de vindecare și de eliberare la care lucrează de 4 ani de zile.
„Jurnal e un fel de traseu al vieții mele de până acum și al lecțiilor pe care le-am primit pe drum – lecții care sigur vor continua să vină și de aici înainte. Sunt experiențe pe care am simțit să le spun direct, sincer, fără filtre.
Așa au apărut piesele – ca niște mesaje pe care am simțit să le împărtășesc, pentru că știu că oamenii trec prin aceleași experiențe, aceleași povești și aceleași șiruri de emoții.
Uneori uităm ce e bine și uneori uităm că, chiar și atunci când nu e bine, urmează să fie bine”, își povestește Feli geneza EP-ului Jurnal, poate cea mai intimă felie de viață pe muzică din cariera ei artistică.
Poveste vizuală și etape de viață în videoclipul „Zână la lumina Lunii”
Odată cu Jurnal, Feli lansează și povestea vizuală pusă în videoclip a primei piese extrase de pe EP, „Zână la lumina Lunii”, o adorație la adresa muzicii și a sincerității artistului luminat din interior de focul creativ, dar și din exterior de toate fațetele celebrității.
„Jurnal a început în 2022, când am scris „Zână la lumina Lunii” într-o perioadă în care făceam cunoștință cu anxietatea și cu neliniștea pe care o aduce ea.
De acolo, piesele au început să se scrie firesc. Fiecare m-a dus într-o altă etapă din viața mea: copilăria, adolescența, momentul în care am devenit femeie, apoi artistă și mamă.
Toată transformarea mea, din copil în femeia de astăzi, a fost și va fi mereu mână în mână cu muzica”, povestește Feli ce se autodefinește în Jurnal ca „o carte deschisă cu picături de mister”.
Călătoria intimă a EP-ului va avea câte un popas revelator pe YouTube o dată la 2 săptămâni când se vor lansa pe rând, cu videoclip, fiecare dintre piesele-poveste spuse de Feli în Jurnal.
EP „Jurnal” Spotify – https://ffm.to/jurnal
