Smiley lansează piesa „Reveria”, primul episod din noul său album „Nunți, botezuri, cumetrii și ce o mai fi…” care se anunță a fi un serial vizual-muzical despre cele mai importante momente din viață, cu tot pachetul de stări care le compun.

„Încep odată cu „Reveria” o călătorie muzicală de-a lungul vieții, prin toate momentele importante din ea și cu ce mai e printre ele, cu bune și cu rele, fără hartă, cu suflet, cu drag de viață, de muzică și de oameni. Am denumit această călătorie „Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi…”, iar fiecare capitol muzical din ea este despre simboluri, valori și esențe. Nunta este despre iubirea formalizată, botezul este despre renașterea unui om, a unei ere, a unei versiuni noi a fiecăruia dintre noi, cumetriile sunt despre apartenența la grup, despre nevoia de trib, de comunitate, iar acest „ce-o mai fi…” este spațiul dintre ele, dintre cunoaștere, descoperire, curiozitate și imprevizibilul inerent acestui drum. Hai să pornim la drum împreună din stația Reveria și să vedem pe unde ajungem!”, își provoacă Smiley publicul la început de album și de drum.

Compusă în urmă cu 3-4 ani, „Reveria” care are videoclipul regizat de Ciolpan, produs de Alexandru Nagy, după un scenariu scris de Ramon Laurențiu Militaru, îl duce pe artist în diverse contexte până la bordul navei Artemis, plimbându-i pe doi îndrăgostiți aflați în derivă într-o călătorie imaginativă până la lună în căutarea fericirii, a iubirii și a sensului vieții.

Co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica scrisă de Smiley, Feenom, Roland Kiss, Dorian Micu, versurile semnate de Smiley și Dorian Micu și producția și mixul realizate de Feenom, Roland Kiss și Smiley, „Reveria” este o evadare din viață prin vis, o fugă spre o lume strălucitoare, dar falsă, care atunci când dispare poate lăsa în urmă un gol imens.