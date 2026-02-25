Smiley, Alex Velea și Connect-R și-au cântat live cel mai emoționant act din proiectul lor comun prin care un an de zile au lansat doar piese în formulă de 3, lansarea ultimei piese și a albumului „Anii în care nu dormim”, în fața unei Săli a Palatului SOLD-OUT, plină de 4000 de oameni care au simțit, dansat, cântat și trăit la unison bucuria muzicii pe note de prietenie.

După un an în care și-au acordat exclusivitate prieteniei lor și viziunii muzicale în care s-au împletit cei mai frumoși ani, cu experiențe diferite și compatibile, după zeci de milioane de ascultări, mii de comentarii și difuzări record pentru o colaborare muzicală ce a ajuns la oameni sub forma a 13 piese în stiluri diverse, Smiley, Alex Velea și Connect-R și-au lansat ultimul act al proiectului comun și albumul într-un show live, cu energia prieteniei și un desfășurător plin de hituri, care a durat mai bine de 2 ore intense cât o viață și acompaniate de Cea Mai Tare Trupă din Sud-Estul Europei.

Clipul piesei ce pune punct și titlu albumului „Anii în care nu dormim” este încărcat cu imagini de arhivă cu cei trei artiști, cu frânturi valoroase din colaborarea lor istorică ce va fi sumarizată într-un documentar ce va ieși la lumină în curând, dar și cu promisiunea că „Doar o viață e mult prea puțin, e prea devreme ca să ne oprim, ăștia-s anii în care nu dormim”, după cum demonstrează Smiley, Alex Velea și Connect-R, unii dintre cei mai longevivi, inovatori și apreciați artiști ai României ultimilor 20 de ani.

Cu muzica și versurile scrise de Smiley, Connect-R și Alex Velea și producția semnată de Șerban Cazan, piesa „Anii în care nu dormim”, lansată live, la Sala Palatului, cu un public entuziast conectat la tot mixul de emoții transmis de cei 3 artiști, face din 24 februarie o seară unică ce va rămâne în istoria muzicii din România, precum o prietenie de 20 de ani, plină de emoții, energie și viitor.

https://open.spotify.com/album/3cAAcmo1skR7397v9jI5Gx?si=sQwM9ieZTM6Els7P_M7ZhA – albumul integral „Anii în care nu dormim”