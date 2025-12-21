În 2026, descoperirea produselor va fi aproape integral mediată de tehnologie. Smartphone-ul va rămâne principalul punct de informare, însă recomandările personalizate generate de AI, bazate pe istoricul de navigare, comportamentul de cumpărare și preferințele declarate, vor atrage clienții în magazine.

Căutările vizuale și realitatea augmentată permit consumatorilor să „încerce” produsele direct de pe telefon, de la modă la mobilier, oferind o experiență captivantă și inovatoare. În plus, comparatoarele automate de preț, integrate în aplicații și platforme de retail, devin instrumente esențiale pentru alegerea celei mai bune oferte.

Astfel, procesul de cumpărare devine un ecosistem fluid, în care AI combină informațiile geografice, promoțiile personalizate și recomandările în timp real pentru a ghida decizia consumatorului.

În 2026, loialitatea clienților va fi mai volatilă ca niciodată. Căutarea continuă a ofertelor determină magazinele să ofere experiențe omnicanale de calitate, cu acces rapid la informații relevante. Promoțiile personalizate, stocurile actualizate în timp real și casele rapide vor fi factori cheie în menținerea afinității față de brand.

Mai mult, consumatorii revin în magazine doar dacă experiența fizică validează promisiunile făcute în digital.

Strategiile de comunicare devin dinamice și centrate pe smartphone, combinând metode push, pull și geo-targeting. Mixul eficient include:

Notificări push cu valoare reală

Oferte geolocalizate pentru proximitatea magazinelor

Formate interactive în platformele de comparație

Integrarea perfectă între promoțiile online și experiența fizică

Shopfully oferă retailerilor un ecosistem multi-platformă care combină aplicații, site-uri și rețele media, formate interactive și dinamice, targetare multi-layered și optimizare în timp real.

Pe măsură ce dependența de cookies scade, colectarea datelor first-party devine esențială pentru crearea comunităților în jurul brandurilor. Românii sunt dispuși să ofere date personale, așteptând în schimb experiențe personalizate.

Retailerii vor analiza date comportamentale, precum intenția de cumpărare, locația și preferințele, pentru a crea oferte personalizate și a eficientiza stocurile în timp real.

Consumatorii moderni acordă atenție în doze foarte scurte, ceea ce face mesajele concise și clare esențiale. Experiențele AR cresc implicarea, însă criteriul decisiv între branduri va fi rapiditatea livrării produselor dorite.

Shopfully transformă atenția fragmentată într-un avantaj, livrând consumatorilor ceea ce caută, exact când și unde trebuie, prin formate multimedia optimizate și integrate în aplicații mobile și web.

Retailul viitorului se construiește în jurul consumatorului hiper-digital, informat în timp real și obișnuit cu personalizarea instantă. Acesta navighează fluid între online și offline, căutând relevanță, viteză și simplitate. Brandurile care nu răspund acestor nevoi riscă să fie abandonate rapid.

În acest ecosistem fragmentat, Shopfully devine un partener strategic, oferind infrastructura, datele și tehnologia necesare pentru a conecta traficul digital cu vizitele reale în magazin. Soluțiile Drive to Store, personalizarea bazată pe date și formatele digitale adaptate comportamentelor consumatorilor permit retailerilor să fie prezenți în momentele-cheie ale deciziei de cumpărare și să construiască relații durabile cu clienții. Adaptarea nu mai este doar un avantaj competitiv — este condiția esențială pentru succesul în retailul modern.