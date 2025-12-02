Gigantul american de retail online Amazon a anunțat o reducere masivă a comisioanelor percepute comercianților săi din Europa. Decizia vine ca răspuns la concurența agresivă din partea platformelor de ultra-fast fashion și produse ieftine din China, precum Shein și Temu.

Reducerea, descrisă de Amazon ca fiind una dintre cele mai mari de până acum, se concentrează în special pe segmentele cu prețuri mici, adică tocmai acolo unde Shein și-a adjudecat cote semnificative de piață, concurând direct cu Amazon pe piața europeană evaluată la 900 de miliarde de euro.

Reprezentanții Amazon au transmis că aceste economii rezultă din îmbunătățirile operaționale și inovațiile care le-au permis să practice această reducere de costuri.

„Pe măsură ce continuăm să reducem costurile prin îmbunătăţiri operaţionale şi inovaţie, transferăm economii mai mari partenerilor noştri de vânzări”, au declarat reprezentanții gigantului american de retail online.

Reducerile vizează în primul rând articolele de modă și accesorii ieftine, un domeniu dominat de platformele chineze precum Shein.

Pentru haine și accesorii care costă sub 15 euro/lire sterline, comisionul de recomandare se reduce de la 7% la 5%. În ceea ce privește hainele și accesoriile care costă între 15 și 20 de euro/lire sterline, comisionul scade de la 15% la 10%.

De menționat că Shein percepe un comision standard de 10% pentru UE și 12,24% pentru Marea Britanie. În plus, retailerul online chinez oferă un comision zero pentru vânzătorii noi în primele 30 de zile.

Amazon nu se oprește la modă. Și alte categorii vor beneficia de tăieri de taxe. Printre acestea se numără produsele de casă, începând cu data de 1 februarie. Taxele de recomandare scad în acest caz de la 15% la 8% pentru articolele de până la 20 de euro/lire sterline.

De asemenea, reduceri vor fi aplicate și taxelor care vizează hainele dedicate animalelor de companie, alimentele și vitaminele.

În plus, Amazon va reduce taxele de procesare a comenzilor pentru coletele din magazinele sale din Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie, cu o medie de 0,32 euro sau 0,26 lire sterline, începând tot cu data de 15 decembrie.