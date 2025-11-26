Comisia Europeană a cerut platformei online Shein să prezinte informații detaliate privind vânzarea de produse ilegale, în baza obligațiilor prevăzute de Legea europeană privind serviciile digitale (DSA), potrivit unui comunicat transmis miercuri. Solicitarea survine după identificarea unor produse neconforme aflate la vânzare în Franța.

Executivul european consideră că sistemul operațional al Shein ar putea reprezenta un risc sistemic pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană.

În acest context, compania este obligată să pună la dispoziția Comisiei documentația internă și toate informațiile relevante privind măsurile adoptate pentru protejarea minorilor de conținutul nepotrivit vârstei lor, precum și acțiunile întreprinse pentru prevenirea comercializării produselor ilegale pe platformă.

Potrivit DSA, marile piețe online destinate consumatorilor sunt obligate să verifice în prealabil produsele disponibile pe platformele lor și să elimine sau să blocheze accesul la acestea dacă se constată că sunt ilegale.

„Astăzi, Comisia Europeană a trimis o cerere de informații către Shein în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), în urma unor indicii preliminare că pe piață sunt oferite produse ilegale, în special păpuși sexuale cu aspect de copii și arme. În urma vânzării de produse ilegale în Franța și a mai multor rapoarte publice, Comisia suspectează că sistemul Shein poate reprezenta un risc sistemic pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană. Comisia solicită acum în mod oficial platformei să furnizeze informații detaliate și documente interne cu privire la modul în care se asigură că minorii nu sunt expuși la conținut inadecvat vârstei lor, în special prin măsuri de verificare a vârstei, precum și la modul în care se împiedică circulația produselor ilegale pe platforma sa. Comisia solicită, de asemenea, informații cu privire la eficacitatea măsurilor de atenuare adoptate de Shein. DSA impune platformelor online foarte mari (VLOP), precum Shein, să evalueze și să atenueze în mod adecvat riscurile sistemice, cum ar fi riscurile pentru minori sau răspândirea de conținut ilegal, care pot apărea din sistemele lor, precum și din proiectarea sau funcționarea serviciilor lor. Comisia monitorizează activ respectarea de către VLOP, inclusiv Shein, a obligațiilor care le revin în temeiul DSA în întreaga Uniune Europeană și este pregătită să ia măsuri. Aceasta este a treia cerere de informații pe care Comisia a trimis-o Shein”, este comunicatul transmis de Comisia Europeană miercuri, 26 noiembrie.

Shein a eliminat produsele furnizate de vânzători terți de pe site-ul său web din Franța pe 5 noiembrie, dar site-ul web, care vinde propria gamă de îmbrăcăminte Shein, este încă accesibil.

Guvernul intenționează să obțină suspendarea pe trei luni a întregului site web al Shein în cadrul unei proceduri judiciare extraordinare, deoarece presează compania să întărească controalele asupra produselor pe care le vinde, notează Reuters.

Guvernul a demarat procesul în ziua în care s-a deschis magazinul BHV. Magazinul din Paris și alte cinci magazine care urmează să se deschidă în centre comerciale regionale nu vor fi afectate.

„Trebuie să punem capăt acestui Vest Sălbatic online. Shein și-a închis piața, dar acum vrem să ne dea dovada că ceea ce va readuce pe piață este în conformitate cu codurile noastre de consum”, a declarat miercuri Serge Papin, ministrul francez al întreprinderilor mici și mijlocii, la postul de televiziune TF1.

AliExpress și Joom ar putea fi, de asemenea, obiectul unei plângeri judiciare, a adăugat Papin, după ce păpuși sexuale cu aspect infantil au fost găsite de vânzare și pe aceste piețe.

AliExpress a interzis un vânzător chinez de păpuși după ce Reuters a găsit articolele de vânzare pe platformă în săptămâna următoare anunțării de către procurorii din Paris a unei anchete asupra acestuia și a Shein pentru diseminarea de imagini sau reprezentări ale minorilor cu caracter pornografic.

Într-o audiere parlamentară miercuri, Frédéric Merlin, președintele SGM, proprietarul BHV, a încercat să se distanțeze de piața Shein și a condamnat vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil, afirmând că a verificat toate produsele Shein vândute în magazinul BHV. El a solicitat legislatorilor să înăsprească legislația privind platformele online și să le facă responsabile pentru produsele vândute de vânzători terți.