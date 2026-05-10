Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat duminică un pachet amplu de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare și reorganizarea instituțiilor publice, într-un plan structurat în zece direcții principale.

Inițiativa vizează eficientizarea aparatului administrativ, diminuarea costurilor statului și modificări structurale în funcționarea Guvernului și a instituțiilor centrale.

„După luni în care Guvernul Bolojan a tăiat de la categoriile vulnerabile, în loc să înceapă cu privilegiile, sinecurile şi risipa din aparatul de stat, AUR propune un set de soluţii pentru reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice. Un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan şi va construi un stat mai eficient, prin reducerea birocraţiei, eliminarea structurilor inutile, protejarea companiilor strategice şi folosirea banului public în interesul românilor”, a transmis, duminică, AUR, într-un comunicat de presă.

Unul dintre elementele centrale ale programului propus de AUR este scăderea cheltuielilor administrative cu aproximativ 1% din PIB în fiecare an, pe o perioadă de patru ani. Potrivit formațiunii, măsura ar trebui să vizeze în principal aparatul birocratic, atât la nivel local, cât și central, fără a afecta sectoarele esențiale precum educația sau sănătatea.

Planul prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, măsură prezentată drept un pas simbolic pentru eficientizarea instituțiilor statului.

În același timp, AUR propune un Guvern format din maximum 10 ministere și aproximativ 50 de secretari de stat, ceea ce ar însemna o reorganizare semnificativă a structurii executive.

Un alt punct important din program vizează comasarea și desființarea agențiilor și autorităților publice, astfel încât numărul acestora să fie redus la aproximativ 20.

De asemenea, formațiunea propune reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere din instituțiile publice, ca parte a unei strategii de reducere a costurilor administrative și a nivelurilor ierarhice din sistemul bugetar.

AUR susține implementarea unei reforme administrative adaptate la contextul economic și instituțional al anului 2026. Deși detaliile tehnice nu sunt pe deplin dezvoltate, direcția declarată este una de simplificare a aparatului de stat și eliminare a structurilor considerate ineficiente.

Un punct distinct al planului prevede suspendarea acordării de ajutoare financiare internaționale până la reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB. Măsura ar viza, conform declarațiilor liderilor formațiunii, toate formele de asistență externă, nu doar programe punctuale.

„Orice asistenţă financiară internaţională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina. În momentul în care noi sărăcim, în momentul în care este criză economică, în momentul în care trei trimestre la rând vorbim despre recesiune, nu poţi să iei de la gura copiilor tăi, să impozitezi mamele, să nu ai suflet şi să dai altor state”, susţine liderul AUR.

Programul include și măsuri privind companiile de stat, printre care introducerea unor criterii mai stricte de performanță în conducere și reorganizarea celor considerate neperformante.

În același timp, AUR respinge vânzarea companiilor strategice, dar susține capitalizarea acestora prin listare la bursă (IPO), inclusiv cu participarea investitorilor români și străini, în condiții de transparență și competitivitate.

„Noi vedem capitalizarea acestor companii pentru noi obiective prin listarea la bursă, prin metoda IPO. Nu suntem izolaţionişti, nu refuzăm investiţiile, inclusiv străine, atâta timp cât se fac în condiţii corecte”, a adăugat liderul AUR.

Potrivit reprezentanților AUR, obiectivul principal al acestui plan este reducerea risipei din sectorul public, eliminarea privilegiilor administrative și crearea unui stat mai eficient și mai puțin birocratic.

Formațiunea susține că reformele propuse ar putea contribui la stabilizarea finanțelor publice și la o utilizare mai eficientă a resurselor bugetare, în contextul actualelor presiuni economice.