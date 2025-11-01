Aproximativ 50.000 de angajaţi din sectorul construcţiilor ar putea rămâne fără loc de muncă în următoarele şase luni, potrivit estimărilor Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC). Avertismentul a fost făcut sâmbătă, la Sinaia, de preşedintele federaţiei, Cristian Erbaşu.

Erbașu a explicat că numeroase şantiere sunt deja abandonate, ca urmare a întreruperii unor proiecte finanţate prin programele Anghel Saligny şi PNRR.

Cristian Erbaşu a subliniat că firmele din domeniu şi-au calibrat activitatea şi numărul de salariaţi în funcţie de aceste proiecte, iar întreruperea finanţărilor le obligă acum să reducă personalul.

El a precizat că scăderea bugetelor de investiţii şi încetinirea sau chiar oprirea unor lucrări majore pun presiune uriaşă asupra companiilor, care nu mai pot menţine angajaţii anteriori.

„Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi, în acest an şi anul viitor. Este ordinul de mărime pe care îl previzionăm pe următoarele şase luni. Această situaţie a apărut în urma reducerii bugetelor de investiţii (ale companiilor din construcţii – n.red.) şi în urma încetinirii sau opririi unor proiecte”, a spus președintele FPSC.

Preşedintele FPSC a menţionat că federaţia reuneşte aproximativ 200.000 de angajaţi, dintre care 60.000–70.000 activează direct în construcţii, iar la nivel naţional, sectorul are circa 500.000 de lucrători.

În opinia sa, semnalele venite din piaţă sunt extrem de negative, iar unele firme se pregătesc deja să se închidă sau să îşi reducă drastic activitatea.

Cristian Erbaşu a atras atenţia că cele mai expuse riscului sunt companiile medii, cu 50–100 de angajaţi, care nu dispun de suficiente resurse pentru a depăşi blocajele financiare.

El a subliniat că aceste firme sunt prea mari pentru a nu fi afectate de actuala criză, dar prea mici pentru a o gestiona eficient, ceea ce le plasează în cea mai delicată situaţie din ultimii ani.