Construcții Erbașu este implicată, azi, în proiecte de anvergură precum ansamblurile rezidențiale Arbo Mogoșoaia și Marmura Residence. Pentru revista Top 300 companii, la întrebăile noastre a răspuns chiar proprietarul companiei, Cristian Erbașu.

Profit și investiții

Capital: – Care este cifra de afaceri pentru anului 2021?

Cristian Erbașu: – Pentru firma CONSTRUCŢII ERBASU (firma mamă a grupului) cifra va fi aproximativ similară cu cea din anul anterior (700 milioane de lei). La nivel de grup va fi o uşoară creştere (a tuturor companiilor Erbaău), dar nu semnificativă.

C: – Ce profit progonozați la finalul acestui an?

C.E: – Profitul în construcţii pe 2021 a fost dramatic afectat de creşterea galopantă a preţurilor materialelor de construcţii şi creşterea carburanţilor, gazului şi electricităţii. Anul acesta vom avea un profit de aproximativ 15 milioane de lei, mai mic decât în 2020. Efectele pandemiei în construcţii se simt mai puternic în 2021 decât în 2020.

C: – Care este bugetul de investiţii pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

C.E: – Anul acesta a fost un an cu investiţii prudente. Ne-am axat în principal pe finalizarea unor investiţii începute în anii anteriori (1 milion de euro în agricultură, 1 milion de euro în turism, 5 milioane de euro în imobiliare şi 2 milioane euro în construcţii). Totodată, în acest an, am pregătit investiţiile următorilor 3 ani (3 milioane euro în agricultură, 7 milioane euro în turism, 20 milioane euro în imobiliare şi 15 milioane euro în construcţii) .

Imobiliare, agribusiness, turism

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

C.E: – Extindem ferma şi fabrica de lactate de la NUCET, dezvoltăm un corp nou al hotelului IBIS STYLE BUCHAREST ERBAȘ, finalizăm prima etapă a proiectului de dezvoltare imobiliară Arbo Residence din Mogoşoaia şi investim în echipamente, utilaje şi baze de producţie în construcţii.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-aţi înfruntat în acest an?

C.E: – Cea mai mare provocare a reprezentat-o anul acesta scumpirea fără precedent a materialelor de construcţii (în medie cu 40%) şi evident continuarea şi finalizarea proiectelor în aceste condiţii. Totodată, reluarea migraţiei forţei de muncă din România în vestul Europei a început din nou în a doua parte a anului 2021 să afecteze producţia şi productivitatea firmelor de construcţii din ţara noastră.

Seriozitate și dezvoltare

C: – Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

C.E: – Sunt mai multe proiecte finalizate anul acesta , dar dintre acestea , cele mai importante sunt : Stadionul RAPID (14.050 locuri), Sala polivalentă din Oradea (7.000 locuri), Sala polivalentă din Mioveni (2.500 locuri), Ansamblul rezidenţial Marmura Rezidence, Ansamblul rezidenţial Arbo Residence Mogoşoaia (prima etapă 312 apartamente).

C: – Dacă ar fi să vă caracterizaţi compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

C.E: – Prioritatea grupului de firme ERBAȘU este CONTINUITATEA, prin urmare, înainte de profitabilitate (care este absolut necesară oricărei companii de succes), ţintele noastre sunt: seriozitate în derularea contractelor, menţinerea şi dezvoltarea personalului, dezvoltarea companiei în direcţia digitalizării , robotizării şi automatizării.