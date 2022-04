Marţi, 19 aprilie, premierul Nicolae Ciucă a participat la Forumul privind investițiile, organizat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC) în parteneriat cu Guvernul României.

Nicolae Ciucă: Într-o economie care parcurge o situație de criză există un singur medicament

Cu această ocazie, prim-ministrul a vorbit despre investiţii ca despre singurul „medicament” ce trebuie luat atunci când economia unei ţări trece printr-o perioadă de criză.

„Cifrele spun mult despre tot ceea ce înseamnă relevanța investițiilor străine în țara noastră.

Această activitate reprezintă un bun prilej să continuăm consultările noastre pe tot ceea ce înseamnă ansamblul de activități comune – Guvern, mediul de afaceri – astfel încât să avem la dispoziție toate datele reale din economie pentru a putea să reglementăm și să administrăm cum se cuvine tot ceea ce poate să însemne investiții.

Așa cum am spus-o, am s-o repet de fiecare dată, într-o economie care parcurge o situație de criză există un singur medicament: investițiile. Prezența mea alături de cei mai importanți investitori străini în România este, practic, reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul României o are pentru investitorii străini”, a declarat, marţi, premierul Nicolae Ciucă.

Cresc investiţiile străine în România, indică primele date din 2022

Şeful Guvernului a subliniat şi importanţa celor două elemente cheie necesare pentru a depăşi acest moment dificil: încrederea în economia României și colaborarea între mediul privat și statul român.

„Pentru a depăși, așa cum spuneam, contextul dificil pe care îl traversăm avem nevoie de două elemente cheie: încrederea în economia României și colaborarea între mediul privat și statul român. Aici sunt două chestiuni foarte importante.

Împreună relansăm și dezvoltăm România, împreună investim și construim. Practic, acest semnal de încredere l-am transmis de fiecare dată în ultima perioadă, atunci când m-am întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri și, de asemenea, doresc să subliniez că această trudă a noastră, a tuturor, a fost oarecum răsplătită de valorile instituțiilor financiare internaționale, agențiile Standard & Poor’s și Fitch Ratings și, nu în ultimul rând, de datele economice.

În primele două luni ale acestui an, am putut să constatăm că avem o creștere a investițiilor străine cu 10% față de perioada similară a anului trecut, depășind cifra de 900 de milioane de euro. Încrederea în economia României este fundamentată pe volumul fără precedent al fondurilor naționale și europene care vor fi investite în toate domeniile strategice: industrie, agricultură, energie, mediu, digitalizare, dar și pe politicile de dezvoltare guvernamentală”, a mai spus Nicolae Ciucă, potrivit Rador.

Pachetul „Sprijin pentru România” urmăreşte asigurarea stabilității și dezvoltării economice a țării

Premierul Ciucă a vorbit şi despre pachetul „Sprijin pentru România”, în valoare de 17,3 miliarde lei.

„Poate, la prima vedere, nu pare foarte mult, dar este un pachet pe care, împreună cu membrii Guvernului, aprobat la nivelul coaliției, am reușit să îl desprindem din tot ceea ce am analizat și a putut să reiasă ca instrument financiar, pe care să îl punem la dispoziție atât mediului de afaceri, investițiilor, pentru că 60% din acest pachet merge către investiții și 40% pentru măsurile sociale, pentru că avem cu adevărat nevoie să protejăm populația vulnerabilă.

Acești 60% din valoarea acestui mix de soluții. Subliniez încă o dată, este destinat investițiilor publice și private și nu urmărește altceva decât asigurarea stabilității și dezvoltării economice a țării. La nivelul Guvernului am început deja să punem în aplicare aceste măsuri”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Ajutor pentru companiile de construcţii, ce garantează menținerea și continuarea proiectelor de dezvoltare din infrastructură şi construcții

Premierul a adus aminte şi despre ordonanţa de urgenţă care vine în sprijinul companiilor de construcţii din România.

„Săptămâna trecută am aprobat ordonanța de urgență prin care 1,7 miliarde de lei fonduri din bugetul de stat asigură diferența de preț la materialele de construcții, la forța de muncă, la tot ceea ce înseamnă, practic, menținerea și continuarea proiectelor de dezvoltare la nivelul infrastructurii și a construcțiilor.

Practic, sprijinul administraților publice care au demarat aceste proiecte și ne asigurăm că se finalizează, pe de-o parte. Pe de altă parte, menținem în viață companile de construcții. Este foarte important, pentru că vorbim de pachete financiare de care urmează să beneficiem în perioada următoare și avem nevoie de aceste instrumente, de aceste companii, să aibă capacitatea să asigure desfășurarea și derularea în condiții foarte bune a acestor proiecte.

Au nevoie să-și mențină forța de muncă în țară, forță de muncă de care cu toții știm foarte bine cât de mare nevoie este”, a precizat şeful Guvernului, prezent la Forumul privind investițiile.