Formularul 300 pentru decontul de TVA a fost schimbat ca să poată folosi noile cote de TVA: 21% (cota normală) și 11% (cota redusă). Aceste schimbări vin după ce legea s-a modificat, valabil de la 1 august, conform unui proiect de ordin ANAF.

În formular vor rămâne și vechile cote de TVA, pentru că schimbarea s-a făcut în mijlocul unei perioade fiscale (trimestru sau an). Acest lucru permite celor care folosesc TVA la încasare să declare facturile emise înainte de 1 august.

Noile cote de 21% și 11% au înlocuit vechea cotă generală de 19% și cotele reduse de 5% și 9%. Pentru vânzarea locuințelor către persoane fizice, legea prevede că se poate aplica cota redusă de 9% până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite anumite condiții speciale.

Noile cote de TVA (21% și 11%) se aplică de la 1 august 2025, astfel că formularul 300 va include atât vechile cote (19%, 9% și 5%), cât și noile cote (21%, 11% și 9% pentru vânzarea locuințelor către persoane fizice). Păstrarea rândurilor cu vechile cote este importantă pentru firmele care aplică TVA la încasare, deoarece ele trebuie să declare și facturile emise înainte de 1 august 2025. TVA la încasare înseamnă că taxa se plătește doar când se primesc banii pentru bunuri sau servicii.

ANAF va modifica și instrucțiunile pentru completarea formularului.

Formularul 300, „Decont de TVA”, trebuie completat de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Chiar și firmele care fac contabilitatea pentru contracte de asociere în participațiune trebuie să declare TVA-ul rezultat din aceste operațiuni.

Termene de depunere:

Lunar: până pe 25 ale lunii următoare pentru firmele cu perioadă fiscală lunară.

Trimestrial: până pe 25 ale primei luni din trimestrul următor pentru firmele cu perioadă fiscală trimestrială.

Semestrial: până pe 25 ale primei luni din semestrul următor, dacă organul fiscal a aprobat semestrul ca perioadă fiscală.

Anual: până pe 25 ianuarie pentru firmele cu perioadă fiscală anuală aprobată de organul fiscal.

Achiziții intracomunitare în trimestru: decontul se depune pentru luna a doua, dar include și operațiunile din prima lună; regulile lunare se aplică dacă TVA-ul devine exigibil în prima sau a treia lună.

Formularul se depune la organul fiscal în PDF cu fișier XML, pe CD cu copie pe hârtie semnată și ștampilată, sau online, prin mijloace electronice, folosind programele disponibile pe portalul ANAF (secțiunile Asistență contribuabili sau Declarații electronice).

Atenție! Nu se trece în decont: