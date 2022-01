Onețiu a participat, în calitate de investitor, la prima ediție a emisiunii „Imperiul Leilor”, la ProTV, iar timp de doi ani consecutivi, 2020 și 2021 a organizat două serii de conferințe online, dedicate studenților Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Prin conținutul practic, exemplele și temele referitoare la mediul de business și dezvoltarea competențelor antreprenoriale de succes, cursurile s-au bucurat de o prezență numeroasă și în rândul foștilor absolvenți sau studenți de la alte universități din București și din țară.

Cristian Onețiu a fost votat de antreprenori în „Baromentrul StartUp-urilor din România – ediția 2019”, numele său apărând imediat după cele ale lui Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs și Bill Gates, ca cel mai inspirațional antreprenor român.

Capital: – Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Cristian Onețiu: – Am investit personal peste 1 milion de euro în diverse proiecte în care am luat participațiuni minoritare:

⁃ Tehnologie

⁃ Blockchain

⁃ Digital assets

⁃ Fashion

⁃ Medical

Majoritatea au potențial de 10x în următorii 2-3 ani.

În construirea unui portofoliu diversificat am investit în paralel în Crypto, Bursă și Fonduri de investiții.

Investiții pasive în real estate

C: – Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

C.O: – Cea mai mare dezamăgire a ultimilor ani este că antreprenorii nu au cu adevărat determinarea de a depăși un status quo educațional și nici viziune mare în afaceri. Ne mulțumim rapid cu puțin și credem că le știm pe toate. Toată strădania mea de a promova antreprenoriatul mare și executat „SMART” pare o picătură într-un ocean de automulțumire. Merge și așa. Și în final… „ne descurcăm noi…”.

C: – Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

C.O: – În țară nu am mai investit în imobiliare pentru că randamentele operaționale sunt mici, taxele sunt mari, iar creșterea valorii activelor pe temen de 10 ani este destul de mică și imprevizibilă. În schimb am ales să investesc activ în câteva proprietăți din Dubai și pasiv în câteva fonduri de Real Estate care au plasamente în piețe cu randamente crescute.

C: – Aveți plasamente pe burse?

C.O: – Am plasamente mici la bursă, însă sunt încântat de randamentele obținute. Am alocat pentru anul viitor de trei ori mai mult capital de plasat pe bursa din România. Cred că aceasta este zona de oportunitate din care am pierdut cel mai mult în ultimii 2 ani.

1 milion de euro în Dubai

C: – În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

C.O: – Anul viitor ne vom concentra pe o singură mare investiție, de peste 1 milion de euro în Dubai, dorindu-ne să dezvoltăm aici cel mai mare fond de investiții de proprietate imobilara fracționată. Legislația este propice acestui model de afacere, proprietățile au randamente bune, iar investitorii globali dau un interes special acestei zone. Deci, potențial există. Să vedem dacă vom reuși să fructificăm acest potențial. Ca în orice afacere…. Avem șanse de reușită de 1%. Restul este risc.

C: – La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020? (sau evaluarea unei firme specializate în cazul în care această există)

C.O: – Orice companie care are creștere anuală de peste 15% de la an la an în ultimii 5 ani, care este profitabilă, scalabilă și depășește 10 milioane de euro este permanent tatonată de investitori. Așa e și cazul nostru. Ultima evaluare a fost la peste 17 milioane de euro.

Adevăratul CSR

C: – Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

C.O: – Toți din familie suntem născuți în zodii de apă, ne plac apa, soarele, nisipul 🙂 Așa că explorarea acestor zone e marea noastră plăcere. Însă ne place să vedem acele destinații cât mai mult non-turistic, înțelegând cultura, tradițiile și mentalitatea localnicilor. Cât privește implicarea noastră în CSR, ne place să credem că afacerile noastre, atât în structura și ADN-ul lor, cât și în modelul de business, sunt afaceri cu impact social: produse bio, cluburi de stil de viață sănătos, educație antreprenorială, opțiunea de extravenituri pentru oricine. Cred că acesta este adevăratul CSR. Nu să poluezi întreaga planetă și să aloci 100.000 pentru a compensa un rău iremediabil. În plus de asta, de mai bine de 10 ani organizăm tabere gratuite pentru tinerii între 14-18 ani în care îi învățăm lucruri pe care le învață insuficient în școală, însă vor avea mare nevoie ca adulți: comunicare, public speaking, educație financiară și antreprenorială, nutriție și procese de dezvoltare personală. Peste 450 de copii au trecut prin aceste tabere și ne bucurăm de foarte multe momente de recunoștință din partea lor. E suficient. Nu facem PR pe tema așa. În plus de asta, ajutăm de câte ori putem cauze serioase care ne arată că vizează rezolvarea unei probleme sociale din România.

C: – Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

C.O: – Personal, a fost foarte greu. Oamenii din jurul tău speriați, media intoxicată cu mesaje contradictorii, sistemul de sănătate blocat, politicul interesat doar să câștige capital electoral… E greu să te simți îngrijit și protejat în acest context. Din punct de vedere al businessului, ne-am concentrat pe afaceri și oamenii cheie, ne-am extins în piețe care erau mai stabile, am digitalizat tot ce s-a putut și am reușit o creștere de 28% anul trecut. Cred că atunci când toate din exterior sunt incerte, e momentul să te concentrezi pe ce poți face tu la nivel de excelență și să lași piața să îți răspundă.