CAPITAL: Care este cel mai important proiect implementat în 2024 de către departamentul pe care îl coordonați / instituția pe care o conduceți?

Diana Crâșmariu: E greu să aleg un singur proiect, Cohn&Jansen a avut mai multe campanii cu impact într-un an, diferite ca importanță. Creativ vorbind, importante au fost lansarea campaniei AQUA Kids – „De ce?” și campania AQUA Carpatica Flavous – „Real vs. Fake”, ambele continuă să construiască brandul lider AQUA Carpatica prin campanii disruptive.

Din punct de vedere anvergură și impact, am avut campania BCR x George „Alege bine pentru tine” – una dintre producțiile noastre cele mai mari, o campanie cu vizibilitate foarte mare și rezultate pe măsură, dar și lansarea aplicației Petrom cu un număr gigant de descărcări.

Iar strategic vorbind am avut două campanii care aduc schimbare pentru două branduri mari Medlife – „Oameni fericiți, medici buni” și Napolact – „Micul dejun e dragoste”.

2024 a fost și un an plin de recunoașteri pentru noi. Am primit peste 20 de premii dintre care „Agenția Anului” la Effie România, cel mai important festival de marketing și comunicare. Unde am câștigat și marele premiu, Grand Effie pentru campania de lansare AQUA Carpatica Flavours.

Un proiect de referință în carieră

C: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

DC: Proiectul cu cea mai mare anvergură a fost repoziționarea BCR. Agenția a lucrat alături de departamentul de marketing și management al BCR. Pe fondul unei educații financiare scăzute la nivel european a țării noastre, împreună am lansat misiunea băncii – „Pentru o Românie inteligentă financiar”, proiect care s-a manifestat în multiple moduri, prin acțiuni tactice atât la nivelul băncii, cât și prin campanii de comunicare și PR, la care au contribuit apoi mai mulți parteneri BCR. E un proiect care ne face mândri și care a primit recunoaștere la Effie 2024 în categoria de Sustained Success, pentru impactul pe termen lung asupra brandului.

Cohn&Jansen în 2025 și noi direcții de comunicare

C: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2025?

DC: Am lansat deja 3 campanii de la începutul anului. În ordine cronologică,

Campania George, „Eu știu mai bine”, o campanie cu un puternic element de disruption în domeniul bancar. Campania anunță lansarea unui nou mod de a relaționa cu banca printr-un program pe termen lung bazat pe beneficii concrete; Lansarea brandului DOR de la Vel Pitar, o gamă de dulciuri ale copilăriei gata ambalat. Proiect a luat naștere în agenție de la 0: poziționare, branding, comunicare; Lansarea campaniei „Gândește fresh” pentru brandul Fresh 0.0, pe care l-am pregătit gata să înfrunte vara. Și … va urma.

Provocările industriei: bugete și resursa umană

C: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

DC: Provocările pe care le-am avut cred că sunt tipice industriei noastre. Cele externe, ce țin de bugetele clienților, deseori mai mici decât nevoia reală și așteptările, unde a trebuit să eficientizăm și să găsim soluții pentru a le acomoda. Cele interne, legate de resursa umană din domeniul nostru care în ultimii ani nu a mai atras la fel de mulți oameni. Cu toate astea, am închis anul cu o echipă completă de care acum suntem mândri. Din punct de vedere financiar am reușit să facem față provocărilor și am și generat un mic profit.

Mesaj pentru tineri: implicarea bate orice scurtătură

C: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

DC: Că nu există scurtături, nu ai cum să arzi etape. În domeniul nostru valoarea pe care o creezi este vizibilă imediat. Cu cât devii mai experimentat, mai implicat, mai pasionat, cu atât vei putea aduce mai multă valoare. Oamenii autentici care iubesc acest domeniu reușesc să aibă succes și să crească foarte frumos. Avem multe cazuri în Cohn&Jansen care au crescut aici de la 0 și au făcut performanță, investind timp și energie. Advertising-ul poate fi o poveste de succes și de împlinire în carieră, mai ales pentru cei care caută să nu se plictisească niciodată.

Inteligența artificială schimbă industria publicității

C: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

DC: Cel mai vizibilă schimbare o aduce AI-ul cu siguranță. Vine cu modificări în timpii de lucru, skillset-ul pe care oamenii din domeniu trebuie să-l aibă, schimbă anumite modalități de lucru și crește anumite standarde pe zona de craft. Anul trecut am făcut primul animatix full AI, prezentările de idei pot fi mai ușor portretizate cu AI.

O altă schimbare e modul în care oamenii consumă advertising. Dacă în trecut răbdarea și disponibilitatea lor era mai mare în relația cu brandurile, în ultimii ani brandurile au trebuit să se reinventeze, transformând acțiunile de marketing și comunicare în ceva mai mult: impact social, entertainment, content.

Despre bani și valoarea investiției în brand

C: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

DC: În domeniul nostru bani cel mai des înseamnă „bugete”, iar bugetele sunt niște limitări pe care le avem întotdeauna. Și am învățat în decursul multor ani alături de branduri mici și mari, că nu poți avea un brand cu adevărat valoros fără să investești în el constant. Ca în orice alt domeniu, presupun. Din păcate nu toți ownerii de business înțeleg asta și se așteaptă să facă minuni cu o campanie sau cu câteva acțiuni sporadice. Rezultatele noastre cele mai bune sunt alături de acei parteneri care au înțeles că commitment-ul lor de a investi în brand constant le aduce mai multă valoare în business decât investiția inițială.

Micromanagementul: când e util și când nu

C: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

DC: De cele mai multe ori „micromanagement” are conotații negative, tocmai pentru că generează frustrare și supra-încărcarea echipelor. Pentru echipe funcționale, cu oameni experimentați și stăpâni pe situație, cum e și a noastră, vine mai degrabă cu dezavantaje, și atunci mai degrabă evităm.

Însă capătă foarte mult sens atunci când e necesar să ajuți oameni să crească, să-și completeze lipsurile sau skill-urile, iar atunci mai degrabă avem de-a face cu un „training on the job” care e foarte benefic pe perioade scurte și punctual adresând nevoile și lacunele.