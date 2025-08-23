Bonusul se aplică celor care, până la 31 decembrie 2025, îndeplinesc condițiile de pensionare prin Cota 103 (62 de ani și 41 de ani de contribuții) sau pentru pensionarea anticipată (42 de ani și 10 luni, respectiv 41 de ani și 10 luni pentru femei). În loc să iasă la pensie, aceștia pot solicita bonusul, printr-o cerere depusă la INPS.

Mecanismul constă în redirecționarea contribuției personale de 9,19% din salariul brut direct către angajat. Această sumă devine netă, nefiind impozitată, și se adaugă la venitul lunar.

Valoarea bonusului depinde de nivelul salariului brut:

la 2.000 de euro brut, angajatul primește în plus 183,80 euro;

la 2.500 de euro brut, majorarea este de aproape 230 de euro;

la 3.000 de euro brut, creșterea ajunge la 275,70 euro.

Suma rămâne integral în venitul lunar și poate fi primită până la atingerea vârstei standard de pensionare (67 de ani) sau până când lucrătorul decide să iasă din activitate.

Bonusul intră în vigoare din momentul în care angajatul ar fi trebuit să se pensioneze. Totuși, există perioade de așteptare diferite:

3 luni pentru cei eligibili la pensionare anticipată;

7 luni pentru angajații din sectorul privat prin Cota 103;

9 luni pentru angajații din sectorul public.

Primele plăți sunt deja efectuate în sectorul privat, iar pentru bugetari, stimulentele vor fi acordate în intervalul octombrie – noiembrie 2025.

Principalul avantaj este creșterea netă a salariului, o opțiune tentantă pentru cei care ar fi avut pensii diminuate prin Cota 103, transmite StiriDiaspora. Totuși, lipsa contribuției personale de 9,19% la sistemul de pensii înseamnă o reducere a venitului după retragerea din activitate.

Specialiștii atrag atenția că, pentru cine rămâne activ 5-6 ani cu bonusul, impactul se poate resimți în următorii 20 de ani de pensionare, printr-o pensie mai mică. În acest context, se recomandă consultarea unui contabil sau expert fiscal înainte de luarea unei decizii.

Cererile pentru stimulent pot fi depuse până la finalul anului 2025:

online, prin portalul INPS (secțiunea „Certificate”);

direct la oficiile teritoriale de asigurări sociale;

prin centrul de apel al instituției.

Deocamdată, bonusul este valabil doar pentru anul 2025, iar guvernul condus de Giorgia Meloni urmează să decidă dacă îl prelungește și pentru 2026.