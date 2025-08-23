Autoritățile sanitare europene avertizează că bolile transmise de țânțari, precum virusul West Nile și chikungunya, ating niveluri record în vara anului 2025.

Extinderea sezonului de transmitere este alimentată de schimbările climatice, care aduc veri mai lungi, ierni blânde și precipitații neregulate – condiții ideale pentru proliferarea țânțarilor și răspândirea agenților patogeni.

„Europa intră într-o nouă fază – unde transmiterea bolilor transmise de țânțari devine mai lungă, mai răspândită și mai intensă, ceea ce devine noua normalitate”, a declarat directorul ECDC, Pamela Rendi-Wagner, potrivit Euronews.

Până în prezent, Europa a înregistrat 27 de focare de chikungunya, cel mai mare număr consemnat vreodată pe continent, și 335 de cazuri de virus West Nile, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Specialiștii estimează că aceste cifre vor continua să crească în următoarele săptămâni, întrucât perioada de vârf pentru infecții este între iulie și septembrie.

Țânțarul Aedes albopictus, cunoscut drept țânțarul tigru asiatic și responsabil de transmiterea chikungunyei, este prezent acum în 16 țări europene și 369 de regiuni, în comparație cu doar 114 regiuni acum un deceniu.

În același timp, virusul West Nile este raportat în fiecare an în teritorii noi, inclusiv în județul Sălaj din România și în provinciile italiene Latina și Frosinone, unde cel puțin zece persoane și-au pierdut viața în 2025.

„Pe măsură ce peisajul bolilor transmise de țânțari evoluează, mai multe persoane din Europa vor fi expuse riscului în viitor”, a spus Dr. Céline Gossner, șefa secției pentru boli alimentare, de apă, transmise de vectori și zoonotice a ECDC.

Infecțiile cu virusul West Nile sunt adesea asimptomatice, dar o parte dintre pacienți dezvoltă complicații grave, precum encefalita (inflamarea creierului) sau meningita (inflamarea membranelor care protejează creierul și măduva spinării).

Chikungunya provoacă frecvent febră, erupții cutanate, dureri musculare, oboseală accentuată, greață și dureri articulare severe, care pot deveni de lungă durată și debilitante.

În prezent, nu există tratamente specifice pentru aceste boli. Uniunea Europeană a aprobat două vaccinuri împotriva chikungunyei, dar nu există încă un vaccin pentru virusul West Nile, ceea ce face ca prevenția să rămână cea mai importantă metodă de protecție.

ECDC recomandă statelor membre să consolideze programele de control al țânțarilor prin metode eficiente și prietenoase cu mediul, precum eliminarea apelor stătătoare, monitorizarea vectorilor și utilizarea unor soluții biologice pentru reducerea populațiilor de insecte.

La nivel individual, locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să utilizeze repelente de țânțari, să poarte haine cu mânecă lungă și pantaloni lungi la răsărit și la apus, precum și să își protejeze locuințele cu plase la ferestre, plase de țânțari la paturi, ventilatoare sau aparate de aer condiționat.