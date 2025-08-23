Parlamentul European și Comisia Europeană au convenit asupra unor reguli noi referitoare la permisul de conducere. O modificare propusă le-ar permite statelor membre ale UE să reducă perioada de valabilitate a permisului de conducere pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani.

În prezent, permisul este valabil timp de 10 ani pentru toți conducătorii auto, indiferent de vârstă, însă un proiect de lege aprobat în România de Senat prevede scurtarea acestei perioade pentru anumite categorii de șoferi.

Legea adoptată de Senat prevede că permisele de conducere pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, deținute de persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste, vor avea o valabilitate administrativă de 5 ani, iar pentru toate categoriile de permise deținute de persoanele de 80 de ani și peste, valabilitatea administrativă va fi de 2 ani.

Fișa medicală necesară pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere trebuie să fie avizată obligatoriu de șase medici specialiști. Solicitanții trebuie să se prezinte la examinare la următoarele specializări:

medicină internă; ortopedie și traumatologie; neurologie; psihiatrie; ORL; oftalmologie.

Pentru cei care solicită fișa medicală pentru categoriile C, D sau E, este necesar și avizul medicului pneumolog.

Fișa medicală trebuie însoțită și de adeverința privind bolile cronice, eliberată de medicul de familie.

Afecțiunile neuromotorii, cum sunt scleroza multiplă sau boala Parkinson, sunt incompatibile cu conducerea unui autovehicul. De asemenea, demența, deficiențele severe de vedere sau de auz și afecțiunile cardiace pot duce la suspendarea sau chiar anularea dreptului de a conduce.

Potrivit legii, persoanele care suferă de epilepsie, vertij, boli de inimă sau diabet nu au voie să conducă un autovehicul.

În plus, cei cu deficiențe de vedere trebuie să poarte ochelari sau lentile de contact, iar utilizarea acestora este obligatorie în timpul examinării medicale, altfel testul oftalmologic nu va fi trecut.

De asemenea, persoanele cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să demonstreze că urmează un tratament și să prezinte avizul unui medic specialist.

Ministerul Sănătății a elaborat un set de norme referitoare la aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Potrivit instituției, persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestuia trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară de cel puțin 0,5, dacă este necesar cu lentile de corecție, atunci când folosesc ambii ochi. Totodată, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de cel puțin 120 de grade, cu o extensie de minimum 50 de grade la stânga și la dreapta și de 20 de grade în sus și în jos, fără deficiențe pe o rază de 20 de grade față de axul central.

Normele nu fac diferențe în funcție de vârsta sau experiența persoanei care efectuează examenul medical, fiind obligatorii pentru toți cei care doresc să conducă un autovehicul.

Ministerul Sănătății menționează că permisele de conducere nu pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto care prezintă probleme comportamentale grave cauzate de vârstă sau tulburări serioase ale capacității de judecată, comportamentului ori adaptabilității.

Totodată, au fost stabilite norme minimale pentru toate domeniile evaluate în cadrul testelor pentru șoferi, fie actuali, fie viitori. Medicii specialiști trebuie să verifice că persoana examinată respectă aceste condiții. Cei care îndeplinesc criteriile primesc aviz favorabil și pot obține prelungirea valabilității permisului de conducere.