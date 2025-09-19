România devine una dintre piețele-cheie pentru turismul de croaziere, iar Costa Cruises, lider mondial în domeniu, accelerează investițiile și planurile de creștere pe plan local. După o creștere de peste 70% față de 2023, compania estimează un avans anual între 5 și 10% în următorii 3-5 ani.

Turiștii români reprezintă deja 25% din totalul pasagerilor din Europa Centrală și de Est, iar cererea de vacanțe pe mare a crescut cu 30% în 2025. Accesul facil la porturi majore de îmbarcare – Atena, Bari, Roma, Valencia, Barcelona, Hamburg sau Copenhaga – stimulează și mai mult apetitul pentru croaziere.

Ca parte a strategiei regionale, Costa Cruises a revenit în 2025 la București pentru a doua oară, pentru a consolida relațiile cu partenerii locali și a anunța noi proiecte.

„Este o reală plăcere pentru mine să particip la acest eveniment în România și să am ocazia de a mă întâlni cu partenerii noștri. Costa a privit dintotdeauna România drept o piață cu un potențial extraordinar de creștere. Din acest motiv, investim în extinderea echipei noastre de vânzări, în îmbunătățirea modelului de servicii pentru parteneri și în dezvoltarea prezenței noastre digitale.

Croazierele câștigă tot mai multă cotă de piață în România, iar oferta Costa – construită în jurul ospitalității calde italiene și a itinerariilor noastre de succes – rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni. Turiștii români primesc cu entuziasm inovațiile noastre recente, în special lansarea conceptului Sea Destinations: experiențe unice și captivante, oferite exclusiv de Costa Cruises”, a declarat Alessandro Bottaro, International Markets Director, Costa Cruises.

Majoritatea pasagerilor români preferă croazierele în Marea Mediterană (56%), urmate de Emiratele Arabe Unite (22%), dar și itinerarii în Europa de Nord, Insulele Canare și Caraibe. Tot mai populare sunt mini-croazierele de 4-5 nopți, alese de tineri și familii, care generează 7% din vânzările companiei.

Un pachet de croazieră pornește de la 600 euro/persoană, în funcție de cabină și destinație. În prezent, Costa oferă peste 680 de croaziere all inclusive, cu prețuri începând de la 599 euro, valabile pentru rezervări efectuate până la 3 noiembrie 2025 și plecări între septembrie 2025 – iunie 2026.

Comparabile ca preț cu un sejur all-inclusive în Grecia sau Turcia, croazierele oferă cazare, mese, divertisment, vizite în 4-6 orașe și experiențe personalizate. Familiile beneficiază de gratuitate pentru copiii sub 18 ani (plătind doar taxele portuare), cluburi dedicate și activități educative.

Pentru cupluri, croazierele includ cine rafinate, momente de relaxare la spa și excursii private, iar pentru pasionații de gastronomie – meniuri pregătite de chefi internaționali în restaurante de top.

Parte a Carnival Corporation, Costa Cruises are o experiență de peste 75 de ani și o flotă de 9 nave sub pavilion italian. Itinerariile includ Marea Mediterană, Europa de Nord, Caraibe, America Centrală și de Sud, dar și croaziere în jurul lumii.

Toate pachetele și ofertele sunt disponibile în agențiile de turism partenere din România și pe site-ul oficial www.costacrociere.it.