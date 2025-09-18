De asemenea, se inaugurează noi rute directe, de data aceasta spre Chișinău, cu două frecvențe săptămânale. Compania își consolidează astfel poziția regională printr-un plan de extindere a flotei cu 12 aeronave Boeing 737.

„România reprezintă de mult timp o piață strategică pentru flydubai, cu o creștere constantă încă de la lansarea zborurilor noastre în 2012. În 2025 marcăm un moment important: operăm deja către al doilea oraș din România, Iași, iar începând cu sfârșitul lunii octombrie vom crește frecvența zborurilor către București la trei curse zilnice. Suntem convinși că aceste extinderi vor aduce pasagerilor mai multă flexibilitate și noi oportunități de a descoperi atât cultura, cât și mediul de afaceri din România. Totodată, ne bucurăm să consolidăm conectivitatea către Europa prin lansarea zborurilor noastre către Chișinău, operate de două ori pe săptămână. Această extindere subliniază angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea turismului și a schimburilor comerciale, oferind totodată pasagerilor din Emiratele Arabe Unite și din întreaga noastră rețea opțiuni de călătorie tot mai convenabile și diversificate”, a declarat Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations & E-commerce la flydubai.

Reprezentanții flydubai anunță că își completează rețeaua europeană prin lansarea din 19 septembrie 2025 a zborurilor directe Dubai–Iași, cu o frecvență de două curse săptămânale. Totodată, ruta Dubai–Chișinău va fi inaugurată cu două zboruri pe săptămână, operate miercurea și duminica. Conexiunea cu capitala Republicii Moldova reprezintă o premieră. Este pentru prima dată când un transportator din Emiratele Arabe Unite leagă direct Chișinăul de Dubai.

Pentru a susține această expansiune, flydubai suplimentează flota cu 12 aeronave Boeing 737 MAX 8. Șapte dintre ele au intrat deja în serviciu, iar restul vor fi livrate până la finalul anului. Flota companiei va depăși astfel pragul de 95 de aparate și deservește peste 135 de destinații din 57 de țări. În 2024, flydubai a transportat 15,4 milioane de pasageri, iar pentru 2025 estimează o creștere de aproximativ 15%.

În plus, flydubai derulează un program amplu de modernizare a cabinei pentru aeronavele Boeing 737-800 Next-Generation, care include scaune business complet rabatabile și sisteme moderne de divertisment la bord. În prezent, operatorul are trei curse zilnice între București și Dubai, iar odată cu deschiderea rutei spre Iași, România va fi conectată prin două puncte directe la hub-ul din Dubai.

Potrivit lui Jeyhun Efendi, vicepreședintele flydubai responsabil de operațiuni comerciale și e-commerce, compania flydubai se află și în strânsă legătură cu numeroase agenții de turism din țara noastră.

„Constant lucrăm cu agenții, ele ajută oamenii să se conecteze în continuare cu noile destinații. Și am observat că agențiile din România, în prezent, se transformă, ceea ce este un lucru foarte bun, un avantaj. Înainte, aveam puțină informație. Acum, informația este peste tot. Oamenii în general încearcă să afle mai multe despre destinații din mediile sociale, se documentează despre hoteluri, atracții turistice, restaurante. Următorul pas este AI. Cu ChatGPT poți obține, în câteva secunde, itinerarul complet în detaliu. Iar agențiile de turism din România cu care colaborăm noi țin pasul, se adaptează constant să poată oferi mai mult”, a declarat Jeyhun Efendi pentru Capital.

Flydubai este prezentă în România din anul 2012, când a început operarea rutelor directe între Dubai și București. Iar Flydubai este o companie înființată în 2008 ca o extensie a Emirates, este o linie aeriană low-cost, creată pentru a completa rețeaua companiei Emirates, full-service și premium. Flydubai operează în principal zboruri pe distanțe scurte și medii, concentrându-se pe regiuni precum Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală, Asia de Sud și Europa de Est.

România devine în acest fel un punct de interes pentru marii jucători din aviație. Pe lângă flydubai, pe piața locală sunt deja active companii precum Qatar Airways și Turkish Airlines, iar Etihad Airways, cu baza în Abu Dhabi, urmează să lanseze zboruri directe din București începând din primăvara anului viitor. În 2025, flydubai a adăugat 11 noi destinații la rețea, printre care Antalya, Al Alamein, Damasc Și Peshawar, iar în Europa, compania își consolidează prezența prin lansarea zborurilor către Chișinău și Iași în septembrie, urmate de Vilnius și Riga în decembrie.