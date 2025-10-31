În luna septembrie 2025, s-au eliberat 3598 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 2,6% faţă de luna august 2025 şi cu 3,1% faţă de luna septembrie 2024.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, s-au eliberat 28419 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,2% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

În luna septembrie 2025 s-au eliberat 3598 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidențiale (+2,6% față de luna august 2025), cu o suprafață utilă totală de 1010660 mp (+29,8%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 69,7% sunt pentru zona rurală.

În luna septembrie 2025 se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale comparativ cu luna precedentă (+91 autorizaţii). În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+100 autorizaţii), Sud-Est (+47), Bucureşti-Ilfov (+44), Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (+29 fiecare). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-110 autorizaţii), Vest (-42) şi Sud-Muntenia (-6).

În luna septembrie 2025 s-au eliberat 610 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (+8,3% faţă de luna august 2025), în suprafață utilă totală de 377598 mp (-4,3%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna septembrie 2025 s-a înregistrat o scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-16900 mp). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-38624 mp), Sud-Muntenia (-22168), Nord-Est (-13940), Nord-Vest (-11647) şi Sud-Vest Oltenia (-6753). Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+41393 mp), Centru (+20872) şi Sud-Est (+13967).

În luna septembrie 2025 se evidențiază o creştere atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+3,1%) cât şi a suprafeței utile totale (+45,8%) comparativ cu luna septembrie 2024.

În profil teritorial, această creştere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+108 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+129 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+78), Sud-Vest Oltenia (+30) şi Sud-Est (+4). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-90 autorizaţii), Centru (-28), Nord-Vest (-12) şi Sud-Muntenia (-3).

Comparativ cu luna septembrie 2024, în luna septembrie 2025 s-a înregistrat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+7,4%) cât şi a suprafeţei utile totale (+47,0%).

În profil teritorial, această creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+120733 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+107926 mp), Centru (+27541), Sud-Est (+7795) şi Nord-Vest (+4439). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-13120 mp), Sud-Vest Oltenia (-7832), Nord-Est (-5829) şi Sud-Muntenia (-187).

Creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Vest (+301 autorizaţii), Centru (+245), Bucureşti-Ilfov (+163), Sud-Vest Oltenia (+122), Nord-Est (+120), Nord-Vest (+119), Sud-Muntenia (+63) şi Sud-Est (+24).

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Regiunile de dezvoltare cuprind următoarele județe: