Tendința de a include cunoștințele digitale și abilitățile de lucru cu inteligența artificială nu mai este specifică doar joburilor din IT sau marketing digital. Tot mai multe companii caută astfel de competențe și în zone precum vânzări, contabilitate, finanțe, HR, inginerie sau dezvoltare de produs.

„Deși există un interes evident și în creștere al angajatorilor de a cere angajaților să dobândească abilități digitale și să se folosească de instrumentele de inteligență artificială, unul dintre sondajele pe care le-am realizat anul acesta ne arată că doar 4 din 10 angajați folosesc în mod regulat inteligența artificială în sarcinile de la birou”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Acesta subliniază că adoptarea AI este mai accelerată în rândul angajaților cu studii superioare și al specialiștilor, dar că există încă un decalaj major între cerințele companiilor și nivelul real de digitalizare al angajaților.

Pe platforma eJobs.ro sunt disponibile în prezent aproximativ 1.500 de joburi care solicită explicit competențe digitale, iar alte 5.000 de locuri de muncă includ în descriere cerințe de AI sau machine learning.

Printre cele mai căutate aptitudini se numără generarea de conținut, analiza de date, business intelligence, editarea de imagini și utilizarea platformelor de cloud computing.

„În multe domenii, activitățile repetitive și consumatoare de timp au fost deja automatizate. Este vorba, în cea mai mare parte, de sarcini pe care le făceau angajații juniori sau de task-uri de execuție, eliberându-le timp celor cu experiență pentru partea de strategie”, a mai precizat Bogdan Badea.

Deși angajatorii încep să integreze tot mai multe tehnologii digitale, România rămâne în coada clasamentului european în ceea ce privește utilizarea AI în companii.

„Aproximativ 20% dintre angajați și candidați spun că le lipsesc complet abilitățile digitale. În același timp, România se plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la gradul de utilizare a inteligenței artificiale în mediul de business”, a subliniat Badea.

În consecință, tot mai mulți angajați își doresc să se reconvertească profesional sau să urmeze programe de formare digitală. La rândul lor, companiile investesc în traininguri interne pentru a pregăti echipele în fața transformărilor tehnologice rapide.

În total, 26.000 de joburi sunt disponibile pe platforma eJobs.ro, iar alte 9.000 de locuri de muncă pot fi găsite pe iajobs.ro, platforma lansată recent de eJobs pentru candidații care vor să se angajeze rapid, fără CV sau etape de recrutare complicate.