Prima linie de măsuri menționată de ministrul Muncii, Florin Manole, vizează pensionarii, care vor beneficia de ajutoare financiare acordate în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun. Potrivit ministrului Muncii, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească un sprijin total de 1.000 de lei.

Cei cu pensii cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei ar urma să beneficieze de o sumă totală de 800 de lei, tot în două tranșe.

Pentru pensionarii care au pensii de până la 3.000 de lei este prevăzut un sprijin mai redus, de 600 de lei. Florin Manole a explicat că această diferențiere are rolul de a direcționa resursele bugetare către persoanele cu cele mai mici venituri.

Impactul bugetar estimat pentru această componentă a pachetului se ridică la aproximativ 2,3 miliarde de lei.

„Este vorba aici despre trei categorii: pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 de lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei, care vor primi un sprijin de 600 de lei”, spune Florin Manole, ministrul Muncii.

A doua direcție a pachetului de solidaritate se referă la sprijinirea copiilor din categoriile cele mai expuse riscului social. Ministrul Muncii a precizat că măsurile sunt gândite ca o compensare pentru înghețarea alocațiilor și se adresează în special copiilor cu dizabilități și celor din familii monoparentale.

În prezent, copiii cu dizabilități beneficiază de sume considerate insuficiente, cuprinse între aproximativ 80 și 450–460 de lei, iar PSD propune majorarea sprijinului acordat acestora. Totodată, sunt avuți în vedere copiii din familii care primesc venit minim de incluziune, inclusiv cei care merg la grădiniță și provin din medii extrem de sărace.

Pentru acest segment de măsuri, impactul bugetar estimat este de aproximativ 320 de milioane de lei.

„În oglindă cu înghețarea alocațiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situații. Și vă dau două exemple: copiii cu dizabilități, care au astăzi venituri, beneficii sociale, foarte scăzute, între 80 și 450 – 460 de lei, și copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere, și tot aici intră și sprijinul pentru copiii care merg la grădiniță și care vin din familii foarte sărace, tot așa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune”, a mai spus ministrul.

A treia categorie de măsuri propuse de PSD vizează renunțarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de beneficiari. Printre aceștia se numără mamele, veteranii de război și persoanele care primesc venit minim de incluziune.

Florin Manole a arătat că este vorba de peste 500.000 de familii, dintre care aproximativ 147.000 sunt mame care, în prezent, achită CASS. Ministrul a subliniat că pachetul de solidaritate încearcă să găsească un echilibru între constrângerile bugetare și necesitatea de a proteja persoanele cele mai afectate de creșterea costului vieții.