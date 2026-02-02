Mircea Negulescu nu mai are, începând de luni, calitatea de magistrat, după ce instanța supremă a decis excluderea sa din sistem, într-un dosar ce a vizat abateri disciplinare grave, conform informațiilor obținute de romaniatv.net. Hotărârea a fost pronunțată de un complet de cinci judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a analizat recursul formulat de Inspecția Judiciară împotriva unei decizii anterioare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Cazul a fost rejudecat după ce Inspecția Judiciară a contestat soluția Secției pentru procurori din cadrul CSM, considerând că sancțiunile stabilite inițial nu reflectă gravitatea faptelor reținute. În urma acestei proceduri, instanța supremă a constatat existența unor abateri disciplinare ce justifică aplicarea celei mai severe sancțiuni prevăzute de lege.

Decizia este definitivă și produce efecte imediate, Mircea Negulescu fiind astfel eliminat din rândul magistraților, în urma unor constatări ce țin de nerespectarea obligațiilor profesionale fundamentale.

În cadrul dosarului disciplinar, Mircea Negulescu a fost cercetat alături de procurorul Alfred Savu, ambii fiind acuzați de încălcarea gravă a normelor care reglementează exercitarea funcției de magistrat. Faptele analizate de judecători au avut loc la data de 13 aprilie 2016, în contextul unui dosar penal aflat în instrumentare.

Procurorilor le-a fost imputată purtarea unor discuții în afara cadrului legal cu mai multe persoane, inclusiv cu martori din cauză, în cadrul cărora au fost abordate aspecte legate de obiectul urmăririi penale și de posibilitatea acordării statutului de martor amenințat. Aceste acțiuni au fost apreciate ca fiind de natură să încalce confidențialitatea lucrărilor și secretul procedurilor judiciare.

Potrivit constatărilor Inspecției Judiciare, aceste discuții au creat premisele divulgării unor informații sensibile din anchetă către persoane care nu erau îndreptățite să le cunoască, ceea ce a afectat corectitudinea și legalitatea procesului penal aflat în desfășurare.

Pe lângă excluderea definitivă din magistratură a lui Mircea Negulescu, instanța supremă a stabilit și o sancțiune distinctă pentru procurorul Alfred Savu. Acesta a fost sancționat cu reducerea indemnizației lunare cu 20% pe o perioadă de șase luni, în funcție de gradul de implicare și circumstanțele reținute în sarcina sa.

În ceea ce îl privește pe procurorul Lucian Onea, o altă persoană vizată inițial de cercetarea disciplinară, Inspecția Judiciară nu a formulat recurs, motiv pentru care situația acestuia nu a făcut obiectul analizei instanței supreme.

În comunicarea oficială transmisă după pronunțarea soluției, reprezentanții Înaltei Curți au explicat că decizia a fost fundamentată pe probele administrate anterior, precum și pe relațiile solicitate de la parchet, după repunerea cauzei pe rol.