Curtea Supremă de Casație și Justiție a respins, marți, toate cererile de recurs în casație formulate de Vlad Pascu și de Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, în dosarul nr. 4989/254/2023. Aceasta confirmă decizia penală a Curții de Apel Constanța, pronunțată pe 21 august 2025.

Instanța a stabilit, totodată, ca fiecare dintre părțile care au formulat recurs să achite câte 300 de lei cheltuieli judiciare către stat. Decizia a fost pronunțată în ședință publică și este definitivă.

”ÎCCJ în dosarul nr 4989/254/2023 – Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunțate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023. Obligă recurentul-inculpat şi recurenta persoană interesată la plata sumei de câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 decembrie 2025”, se arată în decizia Curții Supreme de Justiție.

Curtea de Apel Constanţa a confirmat pedeapsa de 10 ani de închisoare primită de Vlad Pascu pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea sub influenţa substanţelor interzise. Decizia instanţei este definitivă și păstrează sentința pronunțată anterior de Judecătoria Mangalia.

Magistrații au subliniat că măsurile severe sunt justificate de necesitatea protecției cetățenilor împotriva comportamentelor periculoase în trafic. Accidentul, care a avut loc pe 19 august 2023 pe DN 39, între Vama Veche și 2 Mai, s-a soldat cu moartea a doi tineri și rănirea gravă a altor trei persoane. Autorul, aflat la volanul unei mașini, a părăsit locul faptei, fiind ulterior depistat în Vama Veche. Testele efectuate au indicat consum de cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au trimis cazul în judecată în octombrie 2023, iar procesul s-a desfășurat pe parcursul a câteva luni. Curtea de Apel Constanţa a explicat că, deși Vlad Pascu este tânăr și beneficiază de sprijin familial, pedepsele nu au fost modificate, fiind proporționale cu gravitatea faptelor și cu scopul de prevenție și exemplu pentru societate.