Vlad Pascu contestă pedeapsa de 10 ani de închisoare, primită pentru accidentul mortal de la 2 Mai

Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 Mai, nu este de acord cu pedeapsa de 10 ani de închisoare și o contestă. Avocații lui au depus căi de atac speciale, iar una dintre ele va fi judecată astăzi, 2 decembrie 2025.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza cele două cereri depuse de avocații lui Pascu. Ei au făcut două solicitări de „recurs în casație”, adică o procedură prin care cer anularea deciziei Curții de Apel Constanța, care l-a condamnat pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere. Decizia pe care o vor da judecătorii astăzi va fi finală.

Avocații din Constanța spun că Vlad Pascu ar trebui să primească o pedeapsă mai mică, pentru că a făcut un denunț la DIICOT. În plus, avocatul din București a depus și el un recurs în casație și susține că Pascu ar trebui examinat medical pentru a se stabili dacă drogurile găsite în organism i-au afectat sau nu capacitatea de a conduce.

Pe 19 august 2023, dimineața, Vlad Pascu a condus cu viteză pe DN 39, lângă 2 Mai, și a lovit un grup de pietoni de pe marginea drumului. Două persoane au murit: Roberta Dragomir (20 de ani) și Sebastian Olaru (21 de ani), studenți la Geografie în București. Alți trei tineri au fost răniți.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins mai târziu în Vama Veche, după ce poliția îl dăduse în urmărire. Analizele au arătat că era sub influența mai multor droguri: cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Ancheta a arătat că poliția a făcut greșeli grave. Pascu fusese oprit de două ori înainte de accident: o dată în timpul zilei și a doua oară noaptea tragediei. De fiecare dată a fost lăsat să plece, deși în mașină erau droguri și autoturismul nu avea asigurare RCA. Chiar dacă se comporta ciudat, nu a fost testat pentru droguri. La mai puțin de o oră după al doilea control, s-a produs accidentul.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023 pentru patru fapte: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența drogurilor. În timpul procesului, el a cerut reducerea pedepsei, spunând că a colaborat cu procurorii și a denunțat furnizorii de droguri.

Curtea de Apel Constanța a respins toate cererile și a menținut pedeapsa de 10 ani de închisoare. Decizia a venit la doi ani și două zile de la accidentul care a șocat țara.