Lucian Duță a ocupat funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), fiind susținut politic de PDL, în perioada guvernelor conduse de Emil Boc. În această perioadă, el a jucat un rol central în implementarea proiectelor IT majore din sistemul de asigurări de sănătate, precum SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat), cardul de sănătate și rețeta electronică.

Decizia luată azi:

Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018(171/2021). Casează în parte hotărârea atacată, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudecând, în aceste limite: În baza art.448 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.1 din noul Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal și art.5 alin.1 din noul Cod penal.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr. 1407/27.11.2020 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, modificată prin decizia penală sus-menţionată, în ceea ce îl privește pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian.

Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menționate. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 decembrie 2025.

Procurorii anticorupție l-au acuzat pe fostul șef al CNAS, Lucian Duță, că ar fi primit mită de 6,3 milioane de euro pentru atribuirea unui contract din fonduri publice către două firme de software, legat de implementarea cardului național de sănătate. În septembrie 2025, Duță a fost eliberat după ce Înalta Curte i-a admis în principiu cererea de recurs în casație, iar ICCJ a dispus atunci suspendarea condamnării și „punerea în libertate de îndată”. Decizia de astăzi a ICCJ reprezintă anularea completă a condamnării. Hotărârea a fost pronunțată de un complet de judecată format din judecătorii Luminița Cristiu-Ninu, Adriana Ispas și Iulian Dragomir.

Mandatul de executare a pedepsei de șase ani de închisoare, emis în 2022, a fost anulat. Înalta Curte a menținut însă dispozițiile privind confiscarea specială, precum și măsurile asigurătorii stabilite prin sentința penală nr. 1407/F/27.11.2020 a Tribunalului București – Secția I Penală, în dosarul nr. 45188/3/2018, precum și prin decizia penală a Curții de Apel București. De asemenea, toate celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei hotărâri au fost păstrate.