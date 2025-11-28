Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva fostului primar Marian Vanghelie, ca urmare a unei decizii definitive a instanței. Acțiunea vizează recuperarea sumei totale de 13.731.050 lei, la care se adaugă 20.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare.

”În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare, obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 9 aprilie 2015 (dosar 381/P/2014)”, precizează ANAF.

Potrivit ANAF, măsurile includ menținerea sechestrului pe bunurile imobile ale debitorului, identificarea altor bunuri sau surse de venit, popriri pe conturi și sechestrarea acțiunilor deținute. Instituția va valorifica două apartamente deținute de Vanghelie în București, situate pe Bulevardul Dacia, imediat după finalizarea evaluării acestora de către expertul desemnat.

Cele două apartamente vizate au suprafețe identice de 106,35 mp, unul situat la parter și celălalt la etajul al doilea. În plus, ANAF a instituit sechestru asupra unui autoturism marca Mercedes și a aproape 1.000 de acțiuni deținute în diverse societăți. De asemenea, au fost aplicate popriri asupra sumelor datorate de terți debitorului.

”În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare; Vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015)”, mai arată ANAF.

Procedurile de recuperare vin după un proces penal de aproape zece ani, în care Vanghelie a fost acuzat că a primit mită de 30 de milioane de euro. Fostul primar a fost inițial condamnat la 11 ani de închisoare, dar a scăpat de pedeapsă datorită prescripției faptelor, confirmată de Curtea Constituțională și aplicată retroactiv de instanța supremă.

În același dosar, ceilalți inculpați au scăpat de pedepse cu executare sau au primit condamnări cu suspendare, iar instanța a respins acțiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5. Totuși, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 13,7 milioane lei de la Marian Vanghelie, sumă pe care ANAF urmează să o recupereze integral prin executare silită.