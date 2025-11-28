Preț carburanți vineri, 28 noiembrie
După o perioadă de două săptămâni în care tarifele au stagnat, Petrom continuă să ajusteze prețurile carburanților în jos. La doar două zile după prima reducere aplicată în această lună, compania a operat o nouă ieftinire.
Dacă miercuri, 26 noiembrie, atât benzina cât și motorina standard au fost reduse cu 5 bani litrul, vineri, 28 noiembrie, Petrom a aplicat o nouă scădere – de această dată exclusiv la motorina standard, care costă cu 5 bani mai puțin decât ieri. Prețul benzinei a rămas nemodificat.
În București, tarifele afișate la stațiile Petrom vineri se situează între:
-
7,46 – 7,52 lei/litru pentru benzina standard
-
7,81 – 7,86 lei/litru pentru motorina standard
La stația Petrom din zona Vitan, monitorizată de Economedia, benzina este afișată la 7,50 lei/litru, iar motorina la 7,85 lei/litru.
Chiar dacă ultimele zile au adus două ieftiniri, prețurile medii sunt încă peste nivelurile de acum o lună:
-
Benzina este cu aproximativ 1,9% mai scumpă decât la finalul lunii trecute (un plin de 50 L costă cu circa 7 lei în plus).
-
Motorina s-a majorat cu 4,6%, ceea ce înseamnă o creștere de 17,5 lei pentru un plin.
Carburanții au avut o serie de scumpiri în România
Până la jumătatea lui noiembrie, compania aplicase nu mai puțin de zece creșteri succesive de preț în mai puțin de trei săptămâni. Seria de ajustări a început pe 24 octombrie și a dus la majorări cumulate de:
-
24 de bani/litru la benzină,
-
44 de bani/litru la motorină.
Fiecare zi de modificare a contribuit treptat la avansul prețurilor, însă patternul a fost clar: mici creșteri, aplicate aproape zilnic, atât la benzină, cât și la motorină.
Un alt val de scumpiri a venit în vară, când majorarea accizelor cu 10% și creșterea TVA la 21% au împins prețurile cu încă 40–42 de bani/litru. În dimineața zilei de 1 august, benzina standard în stația Petrom Vitan urcase la 7,37 lei, iar motorina la 7,81 lei.
Carburanții vor crește din nou de la 1 ianuarie 2026
Conform informațiilor din sectorul energetic, începutul anului viitor va aduce alte modificări fiscale. De la 1 ianuarie 2026:
-
Benzina ar urma să se scumpească cu 34 de bani pe litru,
-
Motorina cu 30 de bani pe litru,
ca urmare a unei noi majorări a accizelor.
