După o perioadă de două săptămâni în care tarifele au stagnat, Petrom continuă să ajusteze prețurile carburanților în jos. La doar două zile după prima reducere aplicată în această lună, compania a operat o nouă ieftinire.

Dacă miercuri, 26 noiembrie, atât benzina cât și motorina standard au fost reduse cu 5 bani litrul, vineri, 28 noiembrie, Petrom a aplicat o nouă scădere – de această dată exclusiv la motorina standard, care costă cu 5 bani mai puțin decât ieri. Prețul benzinei a rămas nemodificat.

În București, tarifele afișate la stațiile Petrom vineri se situează între:

7,46 – 7,52 lei/litru pentru benzina standard

7,81 – 7,86 lei/litru pentru motorina standard

La stația Petrom din zona Vitan, monitorizată de Economedia, benzina este afișată la 7,50 lei/litru, iar motorina la 7,85 lei/litru.

Chiar dacă ultimele zile au adus două ieftiniri, prețurile medii sunt încă peste nivelurile de acum o lună:

Benzina este cu aproximativ 1,9% mai scumpă decât la finalul lunii trecute (un plin de 50 L costă cu circa 7 lei în plus).

Motorina s-a majorat cu 4,6%, ceea ce înseamnă o creștere de 17,5 lei pentru un plin.

Până la jumătatea lui noiembrie, compania aplicase nu mai puțin de zece creșteri succesive de preț în mai puțin de trei săptămâni. Seria de ajustări a început pe 24 octombrie și a dus la majorări cumulate de:

24 de bani/litru la benzină,

44 de bani/litru la motorină.

Fiecare zi de modificare a contribuit treptat la avansul prețurilor, însă patternul a fost clar: mici creșteri, aplicate aproape zilnic, atât la benzină, cât și la motorină.

Un alt val de scumpiri a venit în vară, când majorarea accizelor cu 10% și creșterea TVA la 21% au împins prețurile cu încă 40–42 de bani/litru. În dimineața zilei de 1 august, benzina standard în stația Petrom Vitan urcase la 7,37 lei, iar motorina la 7,81 lei.

Conform informațiilor din sectorul energetic, începutul anului viitor va aduce alte modificări fiscale. De la 1 ianuarie 2026: