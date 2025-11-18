Curtea de Apel București a pronunțat o decizie cu impact major în dosarul penal care îi vizează pe medicii Popescu Irinel și Ciupitu Marin.

Instanța a admis contestațiile formulate de cei doi inculpați și a desființat mare parte din hotărârea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul București. Practic, dosarul se întoarce la DNA cu aproape toate probele desființate, rămânând în picioare doar actele procedurale de suprafață – „coperțile” dosarului.

Prin hotărârea din 17 noiembrie 2025, Curtea de Apel a constatat existența unor nereguli esențiale în faza de urmărire penală, în special în legătură cu:

autorizarea colaboratorului sub acoperire și a investigatorului cu identitate reală să folosească tehnică de înregistrare;

modalitatea de obținere a imaginilor și înregistrărilor ambientale;

procesele-verbale de redare a discuțiilor purtate de inculpați cu persoanele infiltrate;

planșele fotografice și suporturile optice aferente acestor înregistrări;

declarația martorului sub acoperire, care nu mai poate fi utilizată.

Instanța a constatat nulitatea absolută parțială a mai multor ordonanțe emise de procuror în 2017 și 2018, acte în baza cărora au fost realizate înregistrările contestate. În consecință, toate aceste mijloace de probă sunt eliminate complet din dosar.

Curtea de Apel a dispus:

înlăturarea fizică a tuturor înregistrărilor, fotografiilor și suporturilor tehnice;

eliminarea din rechizitoriu a oricăror mențiuni care se bazau pe aceste materiale;

returnarea dosarului la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA, pentru ca unitatea de parchet să refacă actele procedurale în conformitate cu legea.

Această operațiune trebuie realizată de DNA odată cu primirea comunicării prevăzute de art. 345 alin. 3 Cod procedură penală.

Curtea de Apel a stabilit ca procedura de cameră preliminară să fie continuată la 8 decembrie 2025, când inculpații vor fi citați din nou, iar apărarea va fi asigurată în condițiile noii situații probatorii.

Decizia este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție îl acuză pe medicul Irinel Popescu că, împreună cu Marin Ciupitu, ar fi încercat să influențeze decizii ale organelor de urmărire penală, oferind sau promițând bani pentru soluții favorabile în dosarele în care era vizat. Perioada în care ar fi avut loc aceste fapte este decembrie 2017 – februarie 2018, iar suma vehiculată în anchetă este de 100.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, scopul presupuselor oferte era obținerea unor măsuri procesuale avantajoase, inclusiv evitarea aplicării unor măsuri asigurătorii și, în final, a netrimiterii în judecată pentru unele cauze. În ciuda acestor presupuse încercări, Popescu Irinel a fost trimis în judecată pe 31 martie 2021, fiind acuzat de luare de mită și abuz în serviciu în formă continuată.

Anchetatorii au făcut referire la un alt dosar în care Popescu Irinel și Vasile Ciurchea sunt cercetați pentru abuz în serviciu la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În acest caz, Ciurchea ar fi pretins sume de bani și ar fi solicitat încheierea unor contracte cu societăți comerciale, beneficiind de transferuri de fonduri care depășeau 500.000 de euro în total.

Popescu ar fi solicitat, la rândul său, încheierea unor contracte cu societăți alese, prin care s-ar fi făcut plăți de echivalentul în lei a 170.000 de euro, în primele luni ale anului 2010, către firmele indicate de el. Procurorii susțin că aceste acțiuni arată o practică repetată de influențare a unor contracte și fonduri publice pentru folos personal sau al unor terți.