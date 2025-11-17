Călin Georgescu a părăsit luni, 17 noiembrie, Curtea de Apel București, după ce a participat la primul termen al dosarului în care procurorii îl acuză că, împreună cu Horațiu Potra, ar fi intenționat să desfășoare acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi încercat să transforme protestele pașnice din Capitală, programate pe 8 decembrie, în acțiuni violente ca reacție la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Călin Georgescu a făcut o declarație scurtă, dar puternică, susținând că trădarea justiției va aduce sfârșitul statului și al demnității umane. El a comparat politicienii cu șobolanii, afirmând că aceștia caută să conducă țara, nu să o ajute, și că vor fi primii care vor părăsi „corabia” pe cale să se scufunde.

„După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și a demnității umane. Acum ceva timp v-am spus ceva legat de păduchii puterii. Între timp, în spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești, care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute. Tot ei vor fi primii care vor părăsi corabia, pentru că, cum spunea marele Iorga, justiția este de trei tipuri: justiția oamenilor, justiția inimii și cea a conștiinței. Pe prima poți să o ignori, pe a doua o înveți, pe a treia poți să o asculți.”, a transmis Călin Georgescu.

Potrivit anchetatorilor, planul de acţiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale ar fi fost conturat la o întâlnire din 7 decembrie 2024 între Călin Georgescu și Horațiu Potra. Cei doi ar fi discutat despre organizarea unor proteste violente în București, menite să genereze schimbarea ordinii constituționale sau să împiedice exercitarea puterii de stat.

În seara de 7 decembrie, la Mediaș, grupul coordonat de Horațiu Potra s-ar fi reunit și ar fi hotărât să pornească spre București cu șapte autoturisme. Conform anchetatorilor, participanții aveau asupra lor cuțite, bastoane telescopice, boxuri, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice periculoase, care ar fi urmat să fie folosite pentru amplificarea violențelor din timpul protestelor.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie, polițiștii au interceptat cele șapte vehicule în urma unor filtre instalate în județele Ilfov și Dâmbovița. Ulterior, perchezițiile efectuate la locuința lui Horațiu Potra din Mediaș au dus la descoperirea unui adevărat arsenal: trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, mai mult de un kilogram echivalent trotil și diverse materiale de inițiere.