Procurorii DNA au început urmărirea penală și i-au reținut pentru 24 de ore, începând cu 28–29 ianuarie 2026, pe:

Adriana Georgescu, avocat în Baroul București, acuzată de trafic de influență (mai multe acte) și complicitate la trafic de influență;

I.G., persoană fără calitate specială, acuzată de trafic de influență.

Anchetatorii spun că, între octombrie și decembrie 2025, avocata le-ar fi cerut martorului diferite sume de bani, primind 4.000 de euro și 5.000 de lei în octombrie, pretinzând că are contacte politice și poate influența magistrați pentru a rezolva favorabil două dosare penale, unul la DNA și altul la Tribunalul București, legate de omul de afaceri Jean Paul Tucan.

Pe 21 noiembrie 2025, Georgescu i-ar fi cerut martorului, printr-o altă persoană, între 100.000 și 1.000.000 de euro pentru campania unui candidat la Primăria Capitalei, promițând că va influența soluționarea acelorași dosare.

Pe 5 și 6 noiembrie 2025, avocata ar fi primit printr-un intermediar 5.000 de lei, lăsând să se creadă că poate influența ministrul Transporturilor pentru a ajuta proiectele martorului și angajarea unei persoane apropiate acestuia la Portul Constanța.

În ianuarie 2026, I.G., cu sprijinul Georgescu, i-ar fi cerut martorului 120.000 de euro în trei tranșe, dintr-un total de 500.000 de euro, promițând că poate influența judecători și procurorul-șef DNA pentru soluționarea favorabilă a celor două dosare.

Pe 28 ianuarie 2026, cei doi au primit 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire, moment în care DNA i-a prins în flagrant.

Cei doi inculpați au fost informați despre acuzații și urmează să fie prezentați joi Curții de Apel București, cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 28 ianuarie 2026, respectiv 29 ianuarie 2026, faţă de următorii inculpaţi: G.A.M., avocat în cadrul Baroului Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de: trafic de influenţă în formă continuată (două acte materiale), trafic de influenţă, complicitate la trafic de influenţă; I.G., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar şi pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro şi 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025. În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influenţă asupra unor magistraţi, promiţând că va determina efectuarea de către aceştia a unor acte contrare atribuţiilor de serviciu, respectiv soluţionarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului Bucureşti, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. În acelaşi context, la data de 21 noiembrie 2025, femeia i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro şi 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidaţii la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influenţă asupra unor magistraţi şi promiţând soluţionarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat. La data de 05 noiembrie 2025, Adriana Georgescu i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane – autorizată în cauză ca investigator sub acoperire – o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin acelaşi intermediar. În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influenţă asupra ministrului transporturilor şi infrastructurii, promiţând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanta şi să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcţie importantă la nivelul aceleiaşi companii naţionale. În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G. – beneficiind de sprijinul Adrianei Georgescu, i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranşe, din suma totală de 500.000 de euro. În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor judecători din cadrul Tribunalului Bucureşti, precum şi asupra procurorului-şef al D.N.A., promiţând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuţiilor de serviciu, respectiv soluţionarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului Bucureşti, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpaţii I.G. şi G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranşe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, menţionează anchetatorii.

Avocata Adriana Georgescu a fost reținută de procurorii DNA pentru 24 de ore, în jurul orei 4 dimineața, după ce a venit de la spital, unde fusese dusă cu ambulanța în timpul audierilor, spun surse judiciare. Reținerea a avut loc după o noapte tensionată, marcată de un flagrant și de întreruperea temporară a audierilor din cauza stării de sănătate a avocatei.

Avocata, membru vechi al PNL, a fost prinsă în flagrant de DNA împreună cu un complice, asupra lor fiind găsiți 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi cerut-o pentru presupuse fapte de trafic de influență. Denunțătorul este, conform surselor, omul de afaceri constănțean Jean Paul Tucan. După ce a fost adusă la DNA, starea Adrianei Georgescu s-a înrăutățit, iar procurorii au chemat o ambulanță.

Ea a fost urcată în ambulanță pentru investigații medicale și dusă la spital. După ce medicii au verificat starea ei de sănătate, a revenit la DNA, unde procurorii au considerat că poate continua audierile și au dispus reținerea pentru 24 de ore.

DNA susține că avocata a fost prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro, parte din cei 500.000 de euro ceruți pentru presupuse intervenții care să influențeze decizii în dosare penale. În acest caz este implicată și o altă persoană, care s-ar fi prezentat drept „general SIE”, calitate negată de anchetatori. Este vorba despre Gheorghe Iscru, zis „George”, care a venit împreună cu denunțătorul la întâlnire.

Avocata a fost denunțată la DNA pe 30 septembrie 2025 de omul de afaceri pentru care ar fi cerut banii, Paul Jean Tucan. Și el este membru vechi PNL. Tucan, patronul JT Grup Oil SA din Constanța și fost șef PNL Năvodari, fusese trimis în judecată în august 2025 de Parchetul European pentru că ar fi folosit fonduri europene pentru a-și construi o casă. Din 2025 este investigat și de DNA pentru fapte de corupție legate de portul Constanța.

Deși membru PNL, Tucan și-a denunțat colega de partid. DNA a început urmărirea penală pentru trafic de influență împotriva Adrianei Georgescu în octombrie 2025 și ancheta continuă până acum. Potrivit dosarului, avocata este apropiată de fostul lider PNL, Ludovic Orban.

Anchetatorii spun că, în discuțiile purtate, s-au amintit contacte importante, inclusiv la parchete și instanțe, pentru a obține decizii favorabile. Ei au documente și înregistrări care arată că s-ar fi cerut bani sau foloase în schimbul influenței.

În timpul investigațiilor medicale – cu două ambulanțe, dintre care una cu medic specialist – audierile au fost oprite. După ce starea de sănătate a fost clarificată, ancheta a continuat și s-a ajuns la reținerea suspectei.

PNL Sector 1 a spus că Adriana Georgescu nu are funcții în partid și că, după ce DNA va da un comunicat oficial, ea va fi suspendată din calitatea de membru. Partidul s-a distanțat public de acest caz.

În cursul zilei, procurorii DNA vor decide dacă o vor trimite în arest preventiv sau dacă vor lua o altă măsură, cum ar fi control judiciar sau arest la domiciliu. Dosarul este investigat de DNA central, iar ancheta continuă, urmând ca informațiile oficiale să fie comunicate.