Introducerea euro marchează intrarea Bulgariei într-o nouă etapă economică, iar primele schimbări sunt vizibile direct în modul în care se fac plățile. Până la sfârșitul lunii ianuarie, consumatorii au putut achita bunuri și servicii atât în leva, cât și în euro, însă această perioadă de tranziție se încheie oficial la 1 februarie.

Începând de duminică, toate tranzacțiile interne vor fi realizate exclusiv în euro, iar leva nu va mai avea statut de mijloc legal de plată. Moneda națională este retrasă complet din circulație, după o perioadă de adaptare menită să reducă impactul asupra populației și mediului de afaceri, potrivit informațiilor publicate de Novinite.

Chiar dacă leva dispare din plăți, afișarea dublă a prețurilor rămâne obligatorie. Legea privind adoptarea monedei unice prevede că, timp de până la un an de la introducerea oficială a euro, comercianții trebuie să prezinte prețurile atât în euro, cât și în leva.

Diferența esențială este că, de acum înainte, valoarea principală trebuie afișată în euro, iar echivalentul în leva apare doar cu titlu informativ.

Procesul de conversie a numerarului este strict reglementat, iar autoritățile au stabilit clar cine poate schimba leva în euro. Până la finalul lunii iunie, cetățenii pot efectua schimbul fără comisioane la băncile comerciale și la oficiile Poștei Bulgare, în condiții standardizate.

Banca Națională a Bulgariei va continua să ofere acest serviciu fără limită de timp și fără perceperea de taxe, direct la ghișeele sale. În schimb, casele de schimb valutar nu mai au dreptul de a converti leva în euro, ca urmare a unor modificări legislative publicate recent în Monitorul Oficial. Reprezentanții acestui sector susțin că decizia a fost luată fără consultări prealabile.

Ministerul de Finanțe justifică măsura prin faptul că, odată cu adoptarea euro ca monedă oficială de la 1 ianuarie 2026, responsabilitatea schimbului la curs fix revine exclusiv băncilor și poștei, pentru o perioadă de șase luni. Casele de schimb pot continua să opereze cu alte valute, inclusiv euro, însă nu și cu leva, iar cursurile practicate de acestea pot varia cu până la 5%, nefiind legate de rata oficială a băncii centrale.

Statisticile Băncii Naționale arată că retragerea levei avansează într-un ritm considerat normal de autorități. Aproximativ 10,1 miliarde de leva, reprezentând 67% din totalul bancnotelor aflate în circulație, au fost deja colectate. La cursul fix, această sumă echivalează cu aproximativ 5,16 miliarde de euro.

Estimările indică faptul că până la jumătatea anului 2026 peste 90% din valoarea bancnotelor existente la începutul lui 2025 va fi convertită în euro. În cazul monedelor, procesul este mai lent, procentul estimat fiind de aproximativ 60%. Autoritățile susțin că piața este suficient aprovizionată, cu peste 5,3 miliarde de euro deja introduse în circulație, pentru a preveni blocajele.

În același timp, oficialii atrag atenția asupra unor riscuri apărute pe fondul tranziției. Au fost raportate zeci de tentative de plată cu bancnote euro false, inclusiv bancnote de recuzită. În acest context, populația este îndemnată la prudență și informare corectă.

Necesitatea unei abordări echilibrate a fost subliniată într-un apel public adresat cetățenilor.

„În Bulgaria există multe discuții legate de percepția creșterii costurilor și de funcționarea pieței. Avem nevoie de informații mai precise despre prețuri, monedă și posibilele evoluții”, explică Vladimir Ivanov, șeful Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro.

Banca centrală a precizat, totodată, că bancnotele euro de valoare mare rămân mijloc legal de plată. „Toți comercianții sunt obligați să le accepte”, a subliniat Stefan Tsvetkov, trezorier-șef al Băncii Naționale a Bulgariei, după sesizările privind refuzul bancnotelor de 200 de euro.

Pe lângă riscurile legate de numerar, băncile comerciale avertizează asupra tentativelor de fraudă online, prin mesaje false referitoare la plăți duble sau sume blocate.