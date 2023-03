Mircea Negulescu și Lucian Onea, foști procurori la DNA Ploiești așteaptă sentința de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei doi au fost trimiși în judecată la pachet, pentru abuzurile comise pe vremea în care activau la DNA Ploiești.

Mai exact, miercuri, 22 martie 2023, Înalta Curte s-ar putea pronunță în dosarul în care Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăție sub formă participației improprii a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Lucian Onea pentru participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăție, sub formă participației improprii a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cei doi procurori au încercat să fabrice un dosar

Este vorba despre cauza cunoscută în presă sub denumirea de “Dosarul Serghei Petruș”, care privește modul în care ex-deputatul Vlad Cosma a fost constrâns de către Onea și Negulescu să formuleze un denunț fals și să fabrice niște tabele cu alegători din Republica Moldova, care ar fi deținut și cetățenie română, și care ar fi fost chipurile mituiți de Sebastian Ghiță pentru a-l vota pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale din 2014, scopul final al lui Mircea Negulescu și Lucian Onea fiind execuția fostului deputat Sebastian Ghiță.

Negulescu și Onea au fost trimiși în judecată în vara anului 2019, printr-un rechizitoriu întocmit de fosta procuroare SIIJ Adina Florea. Conform luju.ro, rechizitoriul prezintă detalii terifiante despre practicile și amenințările la care cei doi procurori au apelat pentru a fabrică dosarul vizându-l pe Sebastian Ghiță. Modul de lucru a fost dezvăluit tot de către ex-deputatul Vlad Cosma, cel care a reușit să devoaleze și să destructureze gruparea de la DNA Ploiești, acesta relatând cum a fost presat de Mircea Negulescu și Lucian Onea să colaboreze cu ei, fiind avertizat că în caz contrar îi va fi arestată sora, și anume fosta deputata Andreea Cosma.

Amenințat că îi va fi arestată sora

În rechizitoriu, procuroarea Adina Florea dezvăluie următoarele: “Astfel cum a declarat martorul denunțător Cosma Vlad-Alexandru la dată de 29 mai 2018, pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai 2015, inculpatul Negulescu Mircea i-a transmis martorului faptul că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror șef al DNA-ST Ploiești dorește să o aresteze pe Cosma Andreea într-o nouă cauza existența la DNA-ST Ploiești și că: ‘singură metodă prin care aș putea să o ajut pe sora mea ar fi să urmez sfaturile lui Negulescu Mircea, în sensul de a fi de acord să merg împreună cu el la sediul DNA-ST Ploiești, la domnul Onea Lucian Gabriel și să ascult propunerea acestuia din urmă’.

Declarația consemnată a lui Cosma Vlad Alexandru la dată de 29 mai 2018 referitoare la întâlnirea care a avut loc în biroul inculpatului Onea Lucian Gabriel, în prezența inculpatului Negulescu Mircea are următorul conținut:

„În prezența procurorului Negulescu, domnul procuror Onea mi-a spus următoarele: că sora mea ar putea fi arestată într-un dosar instrumentat de DNA – ST Ploiești despre care eu sau familia mea nu aveam cunoștință la momentul respectiv și mi-a spus că, dacă doresc să nu se întâmple acest lucru, atunci trebuie să îl ascult cu atenție și să îl ajut în manieră în care îmi va preciza dansul.

Amănunte teribile cuprinse în rechizitoriu

În acest context, mi-a arătat o hârtie, despre care mi-a spus că emană de la Sebastian Ghiță și că ar conține scrisul lui Sebastian Ghiță și mi-a explicat că are legătură cu alegerile prezidențiale.

Totodată, procurorul Onea mi-a spus că dorește că eu, cu numele meu de Cosma Vlad, să depun acel înscris la Direcția Națională Anticorupție – ST Ploiești, iar a două cerință/solicitare pe care mi-o adresa, era că eu să întocmesc niște tabele care să includă în mod nereal niște presupuși cetățeni din Republica Moldova, care aveau cetățenie română și care ar fi primit mită electorală de la Sebastian Ghiță pentru alegerea lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.(…)

În acest context, i-am spus procurorului Onea tocmai ceea ce am relatat mai sus, și faptul că: întrucât nu puteam ieși din țară nu aveam habar ce s-a întâmplat în Republica Moldova în contextul prezidențialelor pentru Ponta. Totodată, i-am spus că nu doresc să dau curs celor solicitate, în sensul de a depune înscrisuri, de a constitui și depune tabelele despre care am vorbit mai sus”, se mai arată în rechizitoriu.